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Политика
01.02.2018
Еврорадио
Путин сдал меньше подписей, чем Лукашенко

31 января — последний день, когда будущие кандидаты в президенты России могли сдать подписи в Центризбирком. Иначе продолжить участие в президентской гонке невозможно.

До последнего дня тянули не все. Например, представители избирательного штаба Владимира Путина еще 29 января внесли в ЦИК около 315 тысяч подписей в поддержку своего кандидата. Ранее сообщалось, что за Путина подписалось более 1,6 млн россиян. 22 января в штабе действующего президента РФ решили, что подписей уже хватит, и прекратили сбор.

Таким образом, во всей огромной России за Путина собрали меньше подписей, чем в свое время за Александра Лукашенко в 9,5-миллионной Беларуси, сообщает Еврорадио. Лукашенко последний раз выдвигался кандидатом в президенты два года назад. Тогда наш ЦИК объявил о... более чем 1,7 млн ​​собранных подписей!

Такая же картина наблюдается у оппозиции: российские политики выглядят не так убедительно, как их белорусские коллеги. Ксения Собчак 31 января сдала в российский ЦИК 105 тысяч подписей в 24 коробках.

Соучредительница кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич, которая соревновалась с Лукашенко на белорусских выборах 2015 года, предъявила Центризбиркому 107 тысяч подписей. Правда, ведомство Лидии Ермошиной засчитало всего 105 тысяч из них.

 
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