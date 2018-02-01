В Пружанах по подозрению в насилии над ребенком задержан 84-летний житель

Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет.

По предварительной информации, преступление совершено 19 января в одном из общежитий города.

Как сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк, школьница рассказала о произошедшем родителям. Они обратились в милицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней) УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до тринадцати лет. Мужчина взят под стражу.