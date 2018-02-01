Нацбанк на вершине могущества. Но как он будет себя вести при плохом сценарии?

31 января прошло расширенное заседание правления Национального банка Беларуси, после которого состоялся круглый стол с участием экспертов. Побывал на нем и автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый.

Нацбанк на вершине могущества, так считает автор программы. За эти годы проделана огромная работа, но у регулятора остались лишь тонкие настройки для улучшения ситуации в экономике. И не все зависит от действий Нацбанка. Увы, далеко не все.

Каких шагов ждать дальше от команды Павла Каллаура? На этот вопрос попробовали ответить Сергей Чалый и старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.