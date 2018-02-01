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Экономика
01.02.2018
Сергей Чалый, TUT.BY
Нацбанк на вершине могущества. Но как он будет себя вести при плохом сценарии?

31 января прошло расширенное заседание правления Национального банка Беларуси, после которого состоялся круглый стол с участием экспертов. Побывал на нем и автор программы «Экономика на пальцах» Сергей Чалый.

Нацбанк на вершине могущества, так считает автор программы. За эти годы проделана огромная работа, но у регулятора остались лишь тонкие настройки для улучшения ситуации в экономике. И не все зависит от действий Нацбанка. Увы, далеко не все.

Каких шагов ждать дальше от команды Павла Каллаура? На этот вопрос попробовали ответить Сергей Чалый и старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

 
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