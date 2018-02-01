Погода на выходные: в воскресенье в Беларусь начнут приходить холода

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

2 февраля ожидается облачно, днем с прояснениями. На большей части территории страны осадки — мокрый снег, дождь. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..+3°С, во второй половине дня повысится до 0..+5°С.

Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

3 февраля на большей части территории Беларуси пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. По юго-востоку слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по северу до +3°С по югу; максимальная днем -3..+3°С, в юго-восточных районах до +5°С.

4 февраля на большей части территории пройдет кратковременный снег, слабая метель. По юго-востоку осадки — мокрый снег, дождь, местами осадки сильные, налипание мокрого снега, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток -1..-7°С, по юго-востоку 0..+3°С.