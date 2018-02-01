«Это был мой первый оправдательный приговор по убийству». Какое дело раскрыл Лукашенко за сутки

Убийство жительницы Могилева произошло еще в 2009 году, в 2010 — Могилевский областной суд вынес по этому делу оправдательный приговор. Но после того, как вмешался президент, дело возбудили по вновь открывшемся обстоятельствам. 31 января его направили в Верховный суд.

Сегодня Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом рассказал, как помог раскрыть преступление, которое произошло в Могилевской области. За помощью к президенту обратился отец убитой.

— Пришел и говорит: Александр Григорьевич, ну не может быть, чтобы было так, как суд принял решение, и так, как следствие провели. (…) Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали.

Как узнал TUT.BY речь идет об убийстве женщины, произошедшем в 2009 года. Тогда обвинение было предъявлено белорусу, который регулярно ездил на заработки в Россию. Через год — в феврале 2010 года — Могилевский областной суд вынес оправдательный приговор. Судья, которая рассматривала это дело, на пенсии уже несколько лет. О том, что оправданному снова предъявлено обвинение, она узнала сегодня из интернета. В разговоре с журналистом TUT.BY женщина отказалась обсуждать историю 2009 года.

— Это было 8 лет назад, правоохранительные органы разберутся: кто прав, кто виноват. Мой приговор был рассмотрен во всех инстанциях, оставлен в силе, республиканская прокуратура поддержала, — говорит бывшая судья. — Я помню его… Действительно, оправдательные приговоры выносятся не часто, для меня это был первый оправдательный приговор по этой статье (Прим.TUT.BY — ст. 139 УК «Убийство»). Я работала качественно, поэтому приговоры оставались в силе. В моей 30-летней практике судьей было всякое: по пять раз могли отменять и снова к производству принимать. Поэтому заранее делать выводы, давать комментарии — это неправильно. Тем более, я не знаю, по какой причине отменили приговор, у нас оснований для отмены много.

— Говорят, уголовное дело возбудили по вновь открывшемся обстоятельствам.

— Тогда это совсем другое дело. Когда отменяют судье за халатное отношение, это, конечно, ЧП для судьи. А вновь открывшиеся обстоятельства могут и через 20 лет появиться, и через 30. как любой судья я за то, чтобы восторжествовала истина. Если эти обстоятельства помогут найти преступника и осудить — это будет правильно.

Восемь лет назад родственники потерпевшей были не согласны с оправдательным приговором и обжаловали его в Верховном суде, который оставил приговор в силе. После того как преступлением заинтересовался президент, в 2017 году по вновь открывшемся обстоятельствам было возбуждено уголовное дело по ч.2 п. 6 ст.139 УК «Убийство с особой жестокостью».

На днях материалы дела были направлены в Верховный суд. Скоро обвиняемый снова предстанет перед судом. Санкция статьи предусматривает наказание: от 8 до 25 лет лишения свободы, или пожизненное наказание, или смертная казнь.