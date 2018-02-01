«История неоднозначная». СК прокомментировал заявление актрисы об избиении ОМОНом

Следственный комитет проводит проверку по факту конфликта минчанки с сотрудниками милиции, в результате которого девушка попала на больничную койку.

Напомним, актриса театра Светлана Соколовская получила дубинкой по голове и оказалась в больнице с сотрясением мозга, а двое ее друзей в участке. Теперь девушка хочет добиться справедливого наказания для правоохранителя, который ее ударил.

История вызвала широкий резонанс. В четверг 1 февраля официальный представитель СК Юлия Гончарова заявила о том, что по факту заявления минчанки о неправомерных действиях сотрудников милиции проводится проверка.

— Выясняются все обстоятельства, ситуация неоднозначная, — рассказала TUT.BY Юлия Гончарова.

Она подтвердила, что на нескольких других участников истории милиция составила протоколы.

— По имеющимся в материалах проверки данным, ряд участников этой истории, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, были привлечены к административной ответственности.

Другие подробности в интересах следствия пока не озвучиваются. В столичной милиции получить официальный комментарий не удалось.