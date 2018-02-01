1 февраля начался судебный процесс по делу о коррупции в Фонде соцзащиты населения Минтруда и Национальном банке.

На скамье подсудимых оказались восемь человек, в том числе госслужащие и топ-менеджеры известного поставщика вычислительной техники и ИТ-решений. Двое из них не под стражей, шесть — в «клетке», пишет TUT.BY.

Чиновников обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, а также в получении взяток. Бизнесменов — в даче взяток.

В суде управляющая Фондом социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Людмила Бачило и специалист Нацбанка Екатерина Павловская свою вину не признали.

Начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Национального банка Анатолий Мороз вину признал частично.

Виталий Старовойтов, Олег Веремейчик, а также представители «БелАВМ» вину признали полностью.

Экс-гендиректор «БелАВМ» Дмитрий Ронин после продолжительной паузы также заявил, что полностью признает вину.

На дискуссионной площадке talks.by возмущены размахом коррупции в стране.

«Что-то вообще ржачно от такой новости. И эти люди будут запрещать мне ковыряться в носу (тунеядствовать)? Да от вашей «работы» убытки государству и уголовщина. Я на зеленый дорогу перехожу и НДС плачу».

«Прогнило все нафиг, коррупция во всех сферах экономики колхоза. Полное разложение, деградация и несостоятельность власти. В каждой дыре, в каждой норе колхоза только взятки как принцип экономики».

«А сколько было высоких слов – мол, теперь в РБ только электронные торги, мол, полностью исключается подтасовка…»

«На электронных торгах очень просто побеждает фирма, если ТЗ составлено именно под нее. Все очень просто и банально. И почти все так работают теперь. Побеждает тот, кто больше на лапу дал».

«Никакая «вышка» при существующей власти коррупцию не остановит. Как брали, так и будут брать. Диктатура сама по себе предполагает абсолютную бесконтрольность власти.

А бесконтрольность – основа и суть коррупции».

«Через неделю все будут в колхозе работать. Эти показушные схемы уже накатаны».

«При Союзе так не воровали. 24 года «непримиримой борьбы с коррупцией» привели к тому, что воруют все».

«Шушкевич со своим ящиком гвоздей, если такой и был, выглядит нелепо».

«Когда любой журналист сможет официально сделать запрос председателю Нацбанка откуда у него дом в Веснинке стоимостью $ 500 тысяч при зарплате в Br1800 и тот должен будет отвечать, тогда и не будет в стране коррупции».

Как выглядят с высоты дома чиновников и бизнесменов в Веснинке