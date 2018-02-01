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Экономика
01.02.2018
Романчук: «Нацбанк, безусловно, профессионален, но вполне возможно, что его заставят тушить чужой пожар»

Экономист о новых вызовах и рисках.

Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбук пишет о том, почему скоро могут схлестнуться технократы по денежной политике НР РБ с номенклатурно-краснодиректорским лобби, которые просто приходят в правительство и к президенту и требуют «Дайте денег!» И чем это нам грозит.

«В 2017г. белорусские домашние хозяйства и бизнес сохранили доверие к банкам и политике Нацбанка. Данные о динамике депозитов убеждают в этом. BYN-рублёвые депозиты юридических лиц в 2017г. увеличились на BYN1,58 млрд. (+35,4%) превысив BYN6 млрд. Депозиты юрлиц в валюте выросли на ,14 млрд. (+35,2%) до ,38 млрд. Для сравнения в предыдущие два года (2015-2016гг.) депозиты юрлиц в BYN-рублях выросли на 20,8% в валюте сократились на 9,6%.

Депозиты физических лиц в BYN-рублях выросли более чем на одни миллиард BYN-рублей (+22,4%), до BYN5,53 млрд. Валютные вклады населения сократились на млн. (минус 0,6%) до ,39 млрд. Для сравнения в 2015-2016гг. BYN-рублёвые вклады населения выросли на 14,1%, валютные сократились на 7%.

В 2017г. долги по выданным в BYN-кредитам выросли на 21,3%. Для сравнения в 2015-2016гг. объём BYN-рублёвых кредитов увеличился всего на 1,9%. В 2017г. долги по выданным кредитам в валюте сократились на 2,7%, а за 2015-2016гг. было сокращение на 23,9%.

В 2017г. объём потребительских кредитов вырос на целых 78,4%. Для сравнения в 2015-2016гг. их объём сократился на 1,6%. Население хотело покупать товары и услуги здесь и сейчас, и высокая стоимость потребительских кредитов их не останавливала.

Несмотря на то, что Нацбанк заверяет, что сохраняется умеренно жёсткая монетарная политика, цифры говорят об обратном. В 2017г. она стала гораздо мягче. Появились новые вызовы и риски. Нацбанк надеется, что ему разрешат адекватно реагировать на их в 2018г., в том числе, если вешний шок придёт со стороны RUR-рубля.

Ни по каким критериям, ни при каких аргументах (дедолларизация) нельзя назвать жёсткой монетарную политику, когда объём наличных денег в обращении на год увеличивается почти на треть, денежная база – почти на 57%, а объём BYN-рублёвого кредитования увеличивается более чем на 21%. Сделана рисковая ставка на то, что в 2018г. существенно ускорится экономический рост, сохранится чрезвычайно благоприятная ценовая ситуация, а белорусские модернизированные предприятия каким-то чудом существенно улучшат производительность труда. Да, и ещё переданные в руки специализованных структур токсичные активы должны как-то пройти процесс переработки в здоровые ресурсы. В противном случае Нацбанку нужно будет в 2018г. реагировать на негативные события и явления девальвацией BYN-рубля или повышение процентной ставки или сокращением рублёвой массы или введением ограничений на покупку валюту (в случае угрозы разбалансировки денежного рынка). В контексте состояния российской экономики и давления на RUR-рубль исключать такого сценария нельзя.

Таким образом, состояние денежного и финансового рынков в начале 2018 года можно назвать зыбкой стабильностью с высоким уровнем уязвимости к внутренним и внешним рискам. Качнуть ситуацию можно в любой момент. Нацбанк, безусловно, профессионален и закалён, но вполне возможно, что его заставят тушить чужой пожар. А вот тут могут схлестнуться технократы по денежной политике НР РБ, которые пока не отказались от ручного управления процентных ставок и доходов банкиров, с номенклатурно-краснодиректорским лобби, которые просто приходят в правительство и к президенту и требуют «Дайте денег!»

 
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