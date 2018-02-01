Нет «сильных» женщин. Есть нормальные

Ненавижу определение «сильная женщина». Что на хрен это значит? Типа не «слабый пол» (унизительно), а почти человек?

В какой-то сотый раз промелькнул текст о певице Лайме Вайкуле, которую из тысячелетия в тысячелетие называют «сильной». Потому что она замуж не вышла? (ну, вышла совсем недавно, но всю жизнь не выходила, хотя уже лет тридцать живет с одним мужчиной)

Потому что не одевалась в лютики-цветочки, а имела наглость создать свой стиль? (мне ее стиль «ну так», но он есть, и он отличается и всегда отличался еще от этих СССР-мод)

«Сильной» женщину называют, когда она ведет себя «как мужчина». В смысле – делает карьеру, занимается сексом, имеет собственное мнение. Очень очень лестно.

Я, кстати, с детства сильно не люблю этот «слабый пол». Никак не могла понять, почему женщина – слабая. «Сила женщина – в ее слабости» (Дайте тазик! И базуку!) На физре мальчики отлично застревали на «козле», еле-еле доползали до середины каната, медленно бегали. Вообще не было никакой разницы. Дралась я в детстве и с мальчиками, и с девочками – и не могу сказать, чтобы у первых было какое-то преимущество. (Папа научил меня приемам бокса – так что я была крута. Кроме того всегда был старый добрый прием – портфелем по голове).

В моей юности были такие «галантные кавалеры», которые прямо под ноги тебе бросались, чтобы открыть перед тобой дверь (отсутствие у них изящества всегда создавало неудобства – и проще для здоровья было открыть эту дверь первой). Стихи читали – потому что женщины любят красивенькую поэзию (бррр). Тащили на свидание эти букеты дешевых цветов, которые ты потом не знала, куда на хрен пристроить. И все это ничуть не мешало им после зажать тебя в углу и возмутиться: «Не, я тебе стихи читал/цветы дарил, ну, может ты хотя бы…?!»

В общем, я считаю, что «сильная» женщина – это нормальная женщина.

И, вообще, вся эта чушь с «силой» очень преувеличена. Не надо быть сильными. Мы все слабые.

«Я не могу уйти сейчас, у меня нет сил…, — говорит жена домашнего изверга. — Я слабая, у меня нет уверенности в себе!»

«И не будет, — говорю я. — Пока не уйдешь».

Когда я уходила от своего собственного изверга – у меня сил не было не то чтобы уходить, а, вообще, шевелиться. Панические атаки 24/7 четвертый год, агорафобия, физическое истощение… я была запугана, я была дохлой зверюшкой, которой проще всего было упасть и притвориться мертвой.

И никаких сил я в себе не нашла. Вопрос не в силе. А в желании выжить. Сила – только в мысли о том, что так жить больше невозможно. Настоящая жирная такая чувственная мысль – а не этот тихий голос разума.

Нам не нужно быть сильными, чтобы жить, как хочется. Чтобы прекратить свои мучения. Чтобы расстаться со страхами.

Нужно только желание. И уважение к себе. Которых нас, женщин, постоянно лишают всякие изверги и просто мелкое мудачье. И все эти патриархальные стереотипы, шутки — тоже. Это все пурга, которая метет в глаза каждый божий день, лишая нас самонадеянности.

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Любой человек слабый, хрупкий, нежный – остальное лишь видимость и темперамент, который ни к каким «силам» отношения не имеет.

Женщины, которые живут своей жизнью, которые больше не позволяют себя унижать, которые не «подчиняются» и не делают то, что от них хочет какой-нибудь нелепый мелкий тиранчик – они не сильные. Нормальные. Нормальные люди, которые хотят, чтобы им никто не мешал жить так, как нравится.