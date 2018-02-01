Нет «сильных» женщин. Есть нормальные

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Школьник из Ивацевичей рисует мультики на сотни тысяч просмотров на YouTube
Лукашенко назначил уполномоченных представителей в двух областях
Путин сдал меньше подписей, чем Лукашенко
В Пружанах по подозрению в насилии над ребенком задержан 84-летний житель
Чаргінец выступіў за вуліцу і помнік Васілю Быкаву ў Менску
Погода на выходные: в воскресенье в Беларусь начнут приходить холода
«Это был мой первый оправдательный приговор по убийству». Какое дело раскрыл Лукашенко за сутки
Белорусский лыжник Долидович все-таки лишился олимпийской медали Сочи-2014
Як склаўся лёс віцэ-мэра Асіповічаў, які нападпітку «замініраваў» мясцовыя КДБ і міліцыю?
СК: группа «Маргаритка Маргаритка» в соцсетях обманула молодых женщин на 1,7 млн рублей
В Минздраве рассказали, будут ли «тунеядцы» возмещать затраты на медпомощь
Новые правила: как теперь будут штрафовать «зайцев»
В Беларуси запретили два телеканала из кабельных сетей
Сванидзе – об инциденте с Шевченко: «Максим меня сознательно оскорбил»
Задержали совладельца сети магазинов рыбных деликатесов
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Жалко Беларусь, когда такие люди входят в руководство правительства»
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»
21-летний дояр зарабатывает, как айтишник
«Это открывает ящик Пандоры». Почему «кремлевский список» угрожает Беларуси
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Реплика дня: «Лукашенко начал строить авторитарный режим еще тогда, когда Путин носил чемоданы за Собчаком»
«Это их абсолютно не красит»
В санкционный «кремлевский список» попал и друг Лукашенко
Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет
«В следующий раз на краю окажется более умеренное СМИ»
«Из-за таких зарплат потом в среднем по стране 500 получается»
Шендерович: «Нельзя брать напрокат судьбу правозащитника – это не бриллианты для вечеринки»
«Кремлевское досье»: российские бизнесмены на грани истерики
Латынина: «Стремительный взлет зятя Путина напоминает анекдот»
Макаревич: «Всегда за проколы власти платят те, кто эту власть терпел»
«Папиццот» – бессмысленное обещание». Как менялась зарплата белорусов последние 25 лет
Ганапольский: «Я увидел маленькую страну без занавесок. Это, конечно, не мы»
Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре
Класковский: «Пусть в других редакциях смекают, что надо лучше фильтровать базар»
Прокопеня рассказал, почему блокировка сайтов невыгодна государству
Все ж спят и видят, как насолить министру-коммунисту
«В чем подвох?» Сбор с тунеядцев отменен. Лукашенко подписал декрет №1
Сериал «Лукашенко против тунеядцев»: чем закончится второй сезон
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Так Лукашенко ведь на каждом совещании повторяет: хлопцы, не крадите – сядете»
Как студентка-медик из Витебска покоряет соцсети горячими фото
На лаўцы (дзесяць гадоў жыцьця ў фота)
Как выглядит пупсик Владимир
Ученые воссоздали лицо девушки, жившей 9 тысяч лет назад. Милым его не назовешь
Парад купальников на Крещение
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
01.02.2018
Арина Холина, sexandstyle.ru
Нет «сильных» женщин. Есть нормальные

Ненавижу определение «сильная женщина». Что на хрен это значит? Типа не «слабый пол» (унизительно), а почти человек?

В какой-то сотый раз промелькнул текст о певице Лайме Вайкуле, которую из тысячелетия в тысячелетие называют «сильной». Потому что она замуж не вышла? (ну, вышла совсем недавно, но всю жизнь не выходила, хотя уже лет тридцать живет с одним мужчиной)

Потому что не одевалась в лютики-цветочки, а имела наглость создать свой стиль? (мне ее стиль «ну так», но он есть, и он отличается и всегда отличался еще от этих СССР-мод)

«Сильной» женщину называют, когда она ведет себя «как мужчина». В смысле – делает карьеру, занимается сексом, имеет собственное мнение. Очень очень лестно.

Я, кстати, с детства сильно не люблю этот «слабый пол». Никак не могла понять, почему женщина – слабая. «Сила женщина – в ее слабости» (Дайте тазик! И базуку!) На физре мальчики отлично застревали на «козле», еле-еле доползали до середины каната, медленно бегали. Вообще не было никакой разницы. Дралась я в детстве и с мальчиками, и с девочками – и не могу сказать, чтобы у первых было какое-то преимущество. (Папа научил меня приемам бокса – так что я была крута. Кроме того всегда был старый добрый прием – портфелем по голове).

В моей юности были такие «галантные кавалеры», которые прямо под ноги тебе бросались, чтобы открыть перед тобой дверь (отсутствие у них изящества всегда создавало неудобства – и проще для здоровья было открыть эту дверь первой). Стихи читали – потому что женщины любят красивенькую поэзию (бррр). Тащили на свидание эти букеты дешевых цветов, которые ты потом не знала, куда на хрен пристроить. И все это ничуть не мешало им после зажать тебя в углу и возмутиться: «Не, я тебе стихи читал/цветы дарил, ну, может ты хотя бы…?!»

В общем, я считаю, что «сильная» женщина – это нормальная женщина.

И, вообще, вся эта чушь с «силой» очень преувеличена. Не надо быть сильными. Мы все слабые.

«Я не могу уйти сейчас, у меня нет сил…, — говорит жена домашнего изверга. — Я слабая, у меня нет уверенности в себе!»

«И не будет, — говорю я. — Пока не уйдешь».

Когда я уходила от своего собственного изверга – у меня сил не было не то чтобы уходить, а, вообще, шевелиться. Панические атаки 24/7 четвертый год, агорафобия, физическое истощение… я была запугана, я была дохлой зверюшкой, которой проще всего было упасть и притвориться мертвой.

И никаких сил я в себе не нашла. Вопрос не в силе. А в желании выжить. Сила – только в мысли о том, что так жить больше невозможно. Настоящая жирная такая чувственная мысль – а не этот тихий голос разума.

Нам не нужно быть сильными, чтобы жить, как хочется. Чтобы прекратить свои мучения. Чтобы расстаться со страхами.

Нужно только желание. И уважение к себе. Которых нас, женщин, постоянно лишают всякие изверги и просто мелкое мудачье. И все эти патриархальные стереотипы, шутки — тоже. Это все пурга, которая метет в глаза каждый божий день, лишая нас самонадеянности.

Холина: Русской женщине иногда хочется влепить по щщам

Любой человек слабый, хрупкий, нежный – остальное лишь видимость и темперамент, который ни к каким «силам» отношения не имеет.

Женщины, которые живут своей жизнью, которые больше не позволяют себя унижать, которые не «подчиняются» и не делают то, что от них хочет какой-нибудь нелепый мелкий тиранчик – они не сильные. Нормальные. Нормальные люди, которые хотят, чтобы им никто не мешал жить так, как нравится.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.3 (оценок:17)
Главное
«Прогнило все нафиг, коррупция во всех сферах экономики»
Романчук: «Нацбанк, безусловно, профессионален, но вполне возможно, что его заставят тушить чужой пожар»
Княства Дармаедаў, ці Дэкрэт пра сацыяльны сепаратызм
Помог раскрыть убийство и призвал КГБ не стесняться. 6 свежих цитат Лукашенко
Белоруска в Норвегии: «Зарплата преподавателя здесь около 4000 евро в месяц»
«Реакция на «Кремлевский доклад» рассказала о российском обществе больше, чем фамилии в списке»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY