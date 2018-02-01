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Спорт
01.02.2018
Салiдарнасць
Белорусский лыжник Долидович все-таки лишился олимпийской медали Сочи-2014

К Сергею Долидовичу могла перейти бронза 50-километрового марафона Олимпийских игр 2014 года. Но 1 февраля стало известно, что этого не случится.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов от Олимпийских игр и постановил вернуть им медали Сочи-2014.

Среди них – медалисты лыжной гонки на 50 км Александр Легков (золото) и Максим Вылегжанин (серебро).

Таким образом Сергей Долидович остался на пятом месте.

В прошлом году 44-летний лыжник с помощью краудфандинга собрал деньги на подготовку к своей седьмой Олимпиаде. Недавно ему официально разрешили выступить в Пхенчхане. 

 
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