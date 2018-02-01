СК: группа «Маргаритка Маргаритка» в соцсетях обманула молодых женщин на 1,7 млн рублей

Завершается расследование уголовного дела по обвинению двух жительниц Минска, 1968 и 1989 годов рождения, в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Мать и дочь, заранее не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, создали в начале 2015 года в социальных сетях группы под названием «Маргаритка Маргаритка», сообщает Следственный комитет. В них они предлагали приобрести различные товары по ценам гораздо ниже рыночных.

Для осуществления заказа необходимо было перечислить полную стоимость покупки на один из расчетных счетов. В большинстве случаев, после перечисления денежных средств, товар до покупателей так и не доходил.

Деятельность по продаже товаров в соцсетях младшая фигурантка начала еще в 2014 году. В дальнейшем в милицию обратились около сотни пострадавших от ее действий. В 2015 году был вынесен приговор по статье «мошенничество» — 4 года лишения свободы с конфискацией имущества с отсрочкой исполнения наказания на 2 года, так как во время следствия обвиняемая забеременела. Однако противоправные действия девушка возобновила совместно со своей матерью, зарегистрировав на последнюю частную фирму.

В сентябре 2016 года обвиняемая написала пост для СМИ

Потерпевшими по уголовному делу признано более 1200 человек. Общая сумма причиненного действиями обвиняемых ущерба составила более 1,7 млн рублей.

Установлено, что большинство потерпевших являются жителями Минска и Слуцка. При этом, значительная их часть – молодые женщины, находившиеся в социальных отпусках по уходу за детьми до трех лет.

Следственный комитет напоминает: будьте внимательны при совершении покупок или заказе товара в интернете по ценам на порядок ниже рыночных.