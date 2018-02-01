Помог раскрыть убийство и призвал КГБ не стесняться. 6 свежих цитат Лукашенко

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Як склаўся лёс віцэ-мэра Асіповічаў, які нападпітку «замініраваў» мясцовыя КДБ і міліцыю?
СК: группа «Маргаритка Маргаритка» в соцсетях обманула молодых женщин на 1,7 млн рублей
В Минздраве рассказали, будут ли «тунеядцы» возмещать затраты на медпомощь
Внешний госдолг Беларуси за год вырос на внушительную сумму
Власти пытаются «стреножить профсоюз РЭП»: массовые допросы, взлом сайта, что дальше?
Новые правила: как теперь будут штрафовать «зайцев»
В Беларуси запретили два телеканала из кабельных сетей
Алімпійскі чэмпіён Аляксей Грышын: «Якая вам розніца, чаму я іду ў дэпутаты?»
Сванидзе – об инциденте с Шевченко: «Максим меня сознательно оскорбил»
Задержали совладельца сети магазинов рыбных деликатесов
Политолог: «Суды у нас прекрасные. Они выполняют те задачи, для которых созданы»
Орехъ: «Почему государство вместо того, чтобы занять нормальную позицию по людоеду, подмигивает его фанатам?»
Метод, способный предсказать вашу смерть
Што вядома пра новага смяротніка, які зарэзаў у калоніі педафіла
В Бобруйске упавший рентгенаппарат насмерть придавил рабочего
Как построить в своем дворе велогараж? Пошаговая инструкция
Апазыцыя плянуе вялікі канцэрт з Вольскім і Міхалком на Дзень Волі
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Жалко Беларусь, когда такие люди входят в руководство правительства»
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»
21-летний дояр зарабатывает, как айтишник
«Это открывает ящик Пандоры». Почему «кремлевский список» угрожает Беларуси
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Это их абсолютно не красит»
В санкционный «кремлевский список» попал и друг Лукашенко
Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет
«Из-за таких зарплат потом в среднем по стране 500 получается»
Шендерович: «Нельзя брать напрокат судьбу правозащитника – это не бриллианты для вечеринки»
«Кремлевское досье»: российские бизнесмены на грани истерики
Латынина: «Стремительный взлет зятя Путина напоминает анекдот»
Макаревич: «Всегда за проколы власти платят те, кто эту власть терпел»
«Папиццот» – бессмысленное обещание». Как менялась зарплата белорусов последние 25 лет
Ганапольский: «Я увидел маленькую страну без занавесок. Это, конечно, не мы»
Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре
Класковский: «Пусть в других редакциях смекают, что надо лучше фильтровать базар»
Прокопеня рассказал, почему блокировка сайтов невыгодна государству
«В следующий раз на краю окажется более умеренное СМИ»
Все ж спят и видят, как насолить министру-коммунисту
«В чем подвох?» Сбор с тунеядцев отменен. Лукашенко подписал декрет №1
Сериал «Лукашенко против тунеядцев»: чем закончится второй сезон
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Так Лукашенко ведь на каждом совещании повторяет: хлопцы, не крадите – сядете»
Как студентка-медик из Витебска покоряет соцсети горячими фото
На лаўцы (дзесяць гадоў жыцьця ў фота)
Как выглядит пупсик Владимир
Ученые воссоздали лицо девушки, жившей 9 тысяч лет назад. Милым его не назовешь
Парад купальников на Крещение
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
01.02.2018
Салiдарнасць
Помог раскрыть убийство и призвал КГБ не стесняться. 6 свежих цитат Лукашенко

В четверг глава Беларуси рассказ о себе и стране немало интересного.

«Я сколько буду жить, буду это помнить»

Глава государства на встрече с председателем Госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом вспомнил о теракте в минском метро.

– Я хочу, чтобы вы были кристально чисты в этом отношении. Очень вас прошу. Так, как вы когда-то (я вам очень благодарен), мгновенно взяв в свои руки в непростые времена уголовное дело по взрыву метро, расследовали его. Я сколько буду жить, буду помнить. Это величайшее ваше достояние.

«Что греха таить, у нас еще общество такое, что страшных уголовных дел достаточно»

Глава государства заявил, что «в последнее время немало занимался криминалистикой» и разного рода уголовными делами.

– Что греха таить, у нас еще общество такое, что страшных уголовных дел достаточно. Я имею в виду прежде всего связанных с убийствами, изнасилованиями, издевательствами над людьми и другими тяжкими уголовными делами, – сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал, как благодаря его участию удалось раскрыть убийство

– Сегодня КГБ направил мне отчет по одному уголовному делу. Оно было несколько лет тому назад, – рассказал глава государства. – И мне пришлось лично принимать решение для того, чтобы снова вернуться к уголовному делу. Это было в Могилевской области. Ко мне обратились простые люди - отец убитой дочери. Пришел и говорит: Александр Григорьевич, ну не может быть, чтобы было так, как суд принял решение, и так, как следствие провели. Обращений таких много.

…Я попросил его прислать все материалы, которые у него на руках. Он мне прислал. Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он – убийца. А его фактически оправдали.

… Сейчас мы из-под земли достанем тех, кто вел следствие, кто выносил оправдательный приговор. И сторону обвинения найдем. И мы с них спросим. Он признался, показал, как и где убивал.

«Нас многие критикуют, что мы, как ретрограды»

Александра Лукашенко, видимо, задело высказывание в независимых СМИ о том, что он является ретроградом. Уже не в первый раз он вспомнил об этой оценке.

– Нас многие критикуют, что мы, как ретрограды, оставили старое название КГБ, – сказал глава государства руководителю КГБ.

«Нам стесняться старого нечего»

В четверг Александр Лукашенко также записал себя в чекисты.

– Нам стесняться старого нечего. К нам претензии – к чекистам–- предъявить трудно. Во-первых, мы были частью системы, и тем не менее безобразий у нас в Беларуси всегда было меньше. Поэтому я прямо и откровенно об этом сказал – нам стыдиться нечего, – заявил глава государства, подразумевая, по всей видимости, период сталинских репрессий.

Благодарность Вакульчику

Глава Беларуси уже традиционно похвалил представителя силовиков. Валерий Вакульчик услышал в свой адрес благодарность.

– За что я хочу вас поблагодарить, может быть, это не только ваша функция, – за работу в направлении антикоррупционной деятельности. Никто больше КГБ сегодня в этом плане не сделал. Особенно по вопросам значимых преступлений в сфере коррупции, – сказал Александр Лукашенко.

– Вы работаете и с прокуратурой, и МВД, и Следственным комитетом, но все-таки у вас эта работа идет честнее. С вами не договоришься. С вами ни один преступник, я так полагаю, не договорится.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.2 (оценок:25)
Главное
«Бардак» против «Мы самая стабильная страна»: что из этого сказано о Беларуси?
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»
«Меня заставили встать под ледяной душ»
Невзоров: «Российская власть может обеспечить двойное проникновение в любую минуту»
Сара едет. В Перу!
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY