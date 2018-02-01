Помог раскрыть убийство и призвал КГБ не стесняться. 6 свежих цитат Лукашенко

В четверг глава Беларуси рассказ о себе и стране немало интересного.

«Я сколько буду жить, буду это помнить»

Глава государства на встрече с председателем Госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом вспомнил о теракте в минском метро.

– Я хочу, чтобы вы были кристально чисты в этом отношении. Очень вас прошу. Так, как вы когда-то (я вам очень благодарен), мгновенно взяв в свои руки в непростые времена уголовное дело по взрыву метро, расследовали его. Я сколько буду жить, буду помнить. Это величайшее ваше достояние.

«Что греха таить, у нас еще общество такое, что страшных уголовных дел достаточно»

Глава государства заявил, что «в последнее время немало занимался криминалистикой» и разного рода уголовными делами.

– Что греха таить, у нас еще общество такое, что страшных уголовных дел достаточно. Я имею в виду прежде всего связанных с убийствами, изнасилованиями, издевательствами над людьми и другими тяжкими уголовными делами, – сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал, как благодаря его участию удалось раскрыть убийство

– Сегодня КГБ направил мне отчет по одному уголовному делу. Оно было несколько лет тому назад, – рассказал глава государства. – И мне пришлось лично принимать решение для того, чтобы снова вернуться к уголовному делу. Это было в Могилевской области. Ко мне обратились простые люди - отец убитой дочери. Пришел и говорит: Александр Григорьевич, ну не может быть, чтобы было так, как суд принял решение, и так, как следствие провели. Обращений таких много.

…Я попросил его прислать все материалы, которые у него на руках. Он мне прислал. Я сел и сам за сутки изучил его. И дал команду прокурору и председателю КГБ чего бы ни стоило расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он – убийца. А его фактически оправдали.

… Сейчас мы из-под земли достанем тех, кто вел следствие, кто выносил оправдательный приговор. И сторону обвинения найдем. И мы с них спросим. Он признался, показал, как и где убивал.

«Нас многие критикуют, что мы, как ретрограды»

Александра Лукашенко, видимо, задело высказывание в независимых СМИ о том, что он является ретроградом. Уже не в первый раз он вспомнил об этой оценке.

– Нас многие критикуют, что мы, как ретрограды, оставили старое название КГБ, – сказал глава государства руководителю КГБ.

«Нам стесняться старого нечего»

В четверг Александр Лукашенко также записал себя в чекисты.

– Нам стесняться старого нечего. К нам претензии – к чекистам–- предъявить трудно. Во-первых, мы были частью системы, и тем не менее безобразий у нас в Беларуси всегда было меньше. Поэтому я прямо и откровенно об этом сказал – нам стыдиться нечего, – заявил глава государства, подразумевая, по всей видимости, период сталинских репрессий.

Благодарность Вакульчику

Глава Беларуси уже традиционно похвалил представителя силовиков. Валерий Вакульчик услышал в свой адрес благодарность.

– За что я хочу вас поблагодарить, может быть, это не только ваша функция, – за работу в направлении антикоррупционной деятельности. Никто больше КГБ сегодня в этом плане не сделал. Особенно по вопросам значимых преступлений в сфере коррупции, – сказал Александр Лукашенко.

– Вы работаете и с прокуратурой, и МВД, и Следственным комитетом, но все-таки у вас эта работа идет честнее. С вами не договоришься. С вами ни один преступник, я так полагаю, не договорится.