В Минздраве рассказали, будут ли «тунеядцы» возмещать затраты на медпомощь

Министр здравоохранения Валерий Малашко прокомментировал декрет №1.

Отвечая на вопрос о том, будут ли платить за медпомощь «трудоспособные неработающие», министр заверил, что в Беларуси по-прежнему будет обеспечен равный доступ для всех граждан к медицинским услугам.

— Ни о каком возмещении затрат на медицинскую помощь не говорим. Задача и социальной политики, и президент об этом не раз сказал — мы обязаны обеспечить равный доступ для всех граждан нашей страны к медицинским услугам и оказанию медпомощи, — цитирует слова Валерия Малашко БЕЛТА.

Напомним, декрет № 1 предусматривает, что с 1 января 2019 года трудоспособные неработающие граждане будут платить за субсидируемые государством услуги по их полной стоимости. Какие именно, станет известно до 1 апреля.