Белоруска в Норвегии: «Зарплата преподавателя здесь около 4000 евро в месяц»

36-летняя уроженка города Барановичи Юлия Юнсон (в девичестве Алексейчик) восемь лет живет в городе Ондалснес. Она рассказала, сколько в Норвегии в среднем зарабатывает преподаватель музыки, чем отличаются норвежские работодатели от белорусских и какие продукты привозят ей из Беларуси родные.

Юлия Юнсон. Фото: архив Юлии ЮНСОН

После школы я окончила Барановичское музыкальное училище по классу аккордеон, а затем Белорусскую государственную академию музыки. По образованию я аккордеонист и дирижер. После академии три года работала преподавателем в Барановичском музучилище.

О переезде

Беларусь мне нравится, но я всегда мечтала жить за границей. Решение уехать из нашей страны приняла после того, как по студенческой программе все лето провела в Шотландии. Когда вернулась, купила компьютер, записалась к репетитору на английский и зарегистрировалась на международном сайте знакомств, чтобы найти мужчину. Замужество – это был реальный способ получить визу. Родители к этому отнеслись спокойно.

На сайте я познакомилась со своим будущим мужем Арне. Он – норвежец и, как и я, аккордеонист. Мы много общались, он приезжал в Барановичи, и в очередной его приезд мы поженились. На тот момент я мало знала о Норвегии, но это не пугало.

О городе

Мы живем на северо-западе страны в городе Ондалснес. У нас четверо детей. Старшему Павлу 6 лет, Габриэлю 5 лет, двойняшкам Эдварду и Рикарду по 3 года.

Юлия Юнсон с мужем Арне и сыновьями. Фото: архив Юлии ЮНСОН

В Ондалснесе проживает около 2500 человек. Город красивый: высокие горы, фьорды (морские заливы со скалистыми берегами). Рядом находятся популярные среди туристов Лестница троллей (серпантинная дорога через гору) и Стена троллей (самая высокая отвесная скала в Европе).

Несмотря на то, что город маленький, здесь работает около десятка разных предприятий.

О языке и работе

В Норвегии можно общаться на английском языке. Но, чтобы получить вид на жительство, нужно изучить норвежский. Два года я посещала языковую школу, а после сдала экзамен. Норвежский язык мне нравится, он мелодичный и в изучении оказался проще, чем английский. В жизни я разговариваю на норвежском.

Сначала я работала няней, потом продавцом, ассистентом-переводчиком в школе для русскоговорящего мальчика, который не знал норвежского. Затем устроилась в музыкальную школу преподавателем аккордеона и дирижером в женский хор.

Коллектив школы – около десяти человек. Есть финны, сербы, болгары, англичане. Средняя зарплата преподавателя – около 4000 евро в месяц. Из этой суммы высчитывают примерно 30% налога. Часть денег возвращают, если у человека есть кредит, дети ходят в детсад.

Сначала меня, как преподавателя, удивляли длительность уроков (около 30 минут) и отсутствие экзаменов в музыкальной школе, а также то, что учащимся до 8 класса в обычной школе не ставят оценки. Здесь в музыкальных школах главное, чтобы дети получали удовольствие от игры на инструментах.

В отличие от белорусских работодателей норвежские доверяют своим работникам. Они не контролируют, во сколько ты пришел на работу и когда ушел. В Барановичах мне приходилось ежедневно отмечаться у секретаря. В Норвегии с пониманием относятся, когда сотрудник отпрашивается с работы на утренник или на родительское собрание, поэтому на таких мероприятиях присутствуют оба родителя.

Если сотрудник задумал уволиться, но еще не принял окончательное решение, он может взять неоплачиваемый отпуск на год. Если за время отпуска передумал увольняться, то может вернуться обратно.

О местных

Норвежцы – доброжелательный народ. В отличие от белорусов они не жалуются на свою жизнь. Норвежцы активно занимаются благотворительностью. Пекут печенье, продают его на ярмарках, а вырученные деньги переводят в благотворительные фонды. Некоторые, приглашая гостей на день рождения, просят вместо подарка перечислить деньги на благотворительный счет. При этом лично для себя норвежцы никогда не попросят о помощи у родственников или соседей.

Норвежцы везде стараются создать уют. Например, на собрании в детском саду родители сидят на диванах и пьют кофе с печеньем.

Порадовало, что в стране придерживаются равноправия. Например, дети после развода родителей живут неделю с мамой, неделю с папой.

В норвежских церквях разрешили венчать пары нетрадиционной ориентации, если сам священник не против.

О кухне и ценах на продукты

Норвежская кухня похожа на белорусскую. Норвежцы любят картофель. Моя свекровь восхищается белорусским картофелем. Она его пробовала, когда приезжала в гости к моим родителям.

В Норвегии национальное блюдо из картофеля – клецки. Их подают с бараниной, беконом, брюквой и кефиром. Местные любят селедку, она, в отличие от белорусской, кисловато-сладкая. В Норвегии популярен томатный суп, а вот томатный сок местные не любят.

Из традиционных норвежских блюд я пробовала лютефиск (пресносушеная рыба, вымоченная в слабом щелочном растворе) и ракфиск (слабосоленая забродившая форель). Оба блюда мне не очень понравились. Эксклюзивным норвежским угощением считается баранья голова. Но я не могу себя заставить такое попробовать.

Дома я готовлю драники, пельмени, голубцы, оливье и шубу. К гречневой каше, холодцу и печеночному торту муж до сих пор не привык. Мои родители, когда приезжают в гости, всегда привозят колбасу, сало, полендвицу, шоколадные конфеты – для меня они как деликатес.

Продукты здесь дороже. Литр молока – 1,5 евро, хлеб – три евро, бутылка вина – 15 евро. Ужин в кафе на двоих, включая два бокала вина, обойдется в 80 евро. Купить пиво или другие легкие алкогольные напитки можно только до восьми вечера. Крепкий алкоголь продается в отдельных магазинах, которые работают до 17.00.

О родине

В Барановичи, где живут родители и младший брат, приезжаю редко. Последний раз была пять лет назад: с четырьмя детьми сложно путешествовать на дальние расстояния. Мы общаемся по скайпу, родители дважды в год приезжают ко мне в гости. Я скучаю по своим родным, но возвращаться в Беларусь не планирую.