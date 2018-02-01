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Профсоюзы
01.02.2018
Георгий Громов, Беларуская праўда
Власти пытаются «стреножить профсоюз РЭП»: массовые допросы, взлом сайта, что дальше?

Расследование уголовного «дела профсоюзов» приобретает фантасмагорические формы.

2 февраля истекает срок расследования уголовного дела. Под занавес следствие активизировалось: на допросы массово вызывают членов и бывших членов профсоюза РЭП, а 30 января взломан сайт praca-by.info.

На госпредприятиях распространяются слухи, что «РЭП на грани исчезновения, а лидеров профсоюза просто посадят в тюрьму».

О событиях вокруг «дела профсоюзов» лидер РЭП Геннадий Федынич 30 января сообщил еврокомиссару Йоханнесу Хану. Пожалуй, единственной реакцией еврокомиссара Хана стало предложение, адресованное властям и оппозиции, совместно отметить столетие образования БНР.

Профсоюз РЭП просил международной солидарности в Международной организации труда.

«Вызывают больных, не членов профсоюза и тех, кто работает за границей»

Свыше 150 человек уже вызваны в следственные комитеты по всей Беларуси.

— Вызывают больных, тех, кто работает за границей, и тех, кто давным-давно не является членом нашего профсоюза. Судя по всему, пользуются старыми базами данных, изъятых у нас во время обысков в прошлом году, – допускает Геннадий Федынич.

Сейчас делом занимаются три следователя в Минске, сколько следователей брошено на допросы активистов в регионах – неизвестно.

Следствие не гнушается никакими методами работы. Доходит до того, что допросив женщину с МТЗ, ей предлагают позвать на допрос подругу. А где повестка, врученная под личную расписку гражданина?

Что интересует следствие?

В Брестской области на допросы вызваны свыше 20 человек. Барановичского активиста Григория Грика сначала вызвали на допрос по телефону, а вечером вручили повестку.

Но уже на допросе следователь не ознакомил свидетеля с его правами, в связи с чем Григорий Грик отказался давать показания. Но активист записал стандартные вопросы, которые следователи задают активистам. Например:

— Уплачиваете ли вы взносы?

— Структура и численность профсоюза?

— Источники финансирования из-за границы?

— Имеются ли банковские счета за границей?

— Получаете ли вы зарплату?

— Получали ли вы денежные средства, не связанные с зарплатой, от должностных лиц профсоюза в качестве компенсации ваших затрат?

— Перевозили ли вы по просьбе Федынича или Комлика денежные средства из-за границы? Если да – разъясните обстоятельства.

— Известно ли вам про участие профсоюза РЭП в иностранных проектах?

Свидетелей чего вызывают на допросы?

Всех активистов профсоюза РЭП вызывают на допросы в качестве свидетелей. Свидетелей – чего? Уголовное дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов (вообще, по белорусскому законодательству общественные организации, какой является и профсоюз РЭП, не уплачивают налоги, поскольку не занимаются коммерческой деятельностью) за 2011 год. Тогда почему следствие вызывает на допросы и тех, кто вступил в профсоюз РЭП совсем недавно?

Юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков называет действия следователей «самоуправством».

– Согласно статье 60 Уголовного кодекса свидетелем является лицо, в отношении которого имеются основания полагать, что ему известны какие-либо обстоятельства по уголовному делу… Рядовой участник нашего профсоюза вообще ничего не может пояснить по уклонению от уплаты налогов Федыничем и Комликом. Тем более за 2011 год! Мы постараемся узнать, что по этому поводу скажет Генеральная прокуратура. В самом простом случае действия следователей можно рассматривать как самоуправство! И в любом случае это неприкрытое давление на людей, которым помогает профсоюз РЭП.

Ранее профсоюз РЭП разработал ряд рекомендаций, что делать в случае, если вас вызывают в качестве свидетеля по этому делу.

Взлом сайта: неугодных устранить?

30 января с самого утра взломан профсоюзный сайт praca-by.info. За ночь специалисты частично восстановили контроль над сайтом: зайти в админку могут, однако ставить новые материалы не могут.

Как подчеркнул Геннадий Федынич, у хостера взломаны еще пять сайтов. Но, скорее всего, для видимости.

— Сначала Белорусский партизан, затем Хартия-97, затем – профсоюзный сайт. Никто не даст гарантии, что завтра не взломают иной сайт. Все делается для того, чтобы народ получал информацию из российских источников и официальных. Скорее всего, будем менять хостера, – отметил Геннадий Федынич.

2 февраля истекает срок следствия по уголовному делу.

— Следствие могут продлевать как можно дольше, чтобы стреножить профсоюз. Богатых стало меньше, а бедных больше, с каждым днем за помощью к нам приходят все больше и больше людей. Могут приостановить дело на какое-то время, а после возобновить. Без команды сверху ничего не делается, – уверен Геннадий Федынич.

 
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