Новые правила: как теперь будут штрафовать «зайцев»

С 31 января наказание за безбилетный проезд может быть разным — от 12,25 до 24,5 рубля штрафа. «Минсктранс» рассказал о новых правилах.

Если пойманный «заяц» признает свою вину и согласится заплатить штраф, протокол об административном правонарушении не будет составляться, сообщает сайт «Минсктранса».

Контролеры вынесут постановление о наложении административного взыскания и оштрафуют на минимальную сумму. Безбилетник сможет заплатить на месте или позже в течение месяца.

Если же «заяц» не заплатит вовремя, размер штрафа увеличится на две базовые величины: к 12,25 рубля добавят еще 49 рублей (всего выйдет больше 60 рублей).

Если пойманный «заяц» вины не признает и откажется платить штраф, в его отношении составят протокол об административном правонарушении. Штраф от 0,5 до 1 базовой величины (от 12,25 до 24,5 рубля) нужно будет заплатить в течение месяца.