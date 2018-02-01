В Беларуси запретили два телеканала из кабельных сетей

Министерство информации вынесло решение о прекращении распространения каналов «Дамский клуб» и «Раз ТВ».

Министерство информации и МАРТ проанализировали контент телепрограммы «Дамский клуб» и выявили, что в нем содержатся ненадлежащая реклама, а также отдельные телепередачи, нарушающие требования закона «О рекламе».

Мининформом принято решение о признании с 5 февраля утратившим силу разрешения на распространение телепрограммы «Дамский клуб».

Распространение российского развлекательного телеканала «РазТВ» на территории Беларуси остановлено с 31 января.

– В связи с тем, что по состоянию на 30 января 2018 года ни один оператор электросвязи не обратился в Министерство информации за продлением разрешения на распространение телепрограммы «РазТВ», данная телепрограмма исключается из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение, – говорится на сайте министерства.