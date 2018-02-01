Сванидзе – об инциденте с Шевченко: «Максим меня сознательно оскорбил»

Участники рукоприкладства в прямом эфире, историк Николай Сванидзе и публицист Максим Шевченко комментируют случившееся.

– Я поступил по-пацански, вот моя морда, давай иди сюда, – заявил Шевченко «Эху Москвы в Уфе». – Потом я подумал, что он интеллигентный человек, и я мог как-то отшутиться, это было не просто в данной ситуации…

Я никак не спровоцировал. Я никак не оскорблял Николая Карловича…

Извиняться мне абсолютно не за что. Не я первый нанес удар и не я первый стал применять личное оскорбление. Я выражаю сожаление за то, что мне не хватило терпения или, как говорят татары и башкиры, «сабр», «сабра» не хватило, чтобы я сказал «о Господи, дай мне сил» и спрятал руки за спину. Инстинкт, знаете. Когда руки летят к моей физиономии, мои руки летят в ответ. Это не надо делать, я учту этот опыт.

Николай Сванидзе в эфире «Эха Москвы» изложил свое видение ситуации:

– Максим меня, на мой взгляд, сознательно, оскорбил, сказав, что я плюю на могилы советских воинов, павших в Великую Отечественную войну. Для меня как гражданина России, сына фронтовика это оскорбление, которое сопоставимо с тем, как бы он, не знаю, оскорбил моих близких женщин.

То есть он выбрал оптимальный способ вывести меня из себя. Я к нему пошел с желанием просто его ударить так, по-серьезному. Но поскольку он стоял передо мной с опущенными руками, я не смог ударить кулаком в лицо и дал пощечину. Вот, собственно, и весь инцидент. Всё дальнейшее тоже люди видели…

Конечно, я должен был сдержаться. Мы не маленькие дети, чтобы на кулаках выяснять отношения, поэтому это меня несколько смущает. Надо было сдержаться. Я человек на седьмом десятке лет и профессиональный журналист. То, что не сдержался, это плохо, но вины перед Максимом я не испытываю.