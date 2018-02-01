Невзоров: «Российская власть может обеспечить двойное проникновение в любую минуту»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Минздраве рассказали, будут ли «тунеядцы» возмещать затраты на медпомощь
Внешний госдолг Беларуси за год вырос на внушительную сумму
Власти пытаются «стреножить профсоюз РЭП»: массовые допросы, взлом сайта, что дальше?
Новые правила: как теперь будут штрафовать «зайцев»
В Беларуси запретили два телеканала из кабельных сетей
Алімпійскі чэмпіён Аляксей Грышын: «Якая вам розніца, чаму я іду ў дэпутаты?»
Сванидзе – об инциденте с Шевченко: «Максим меня сознательно оскорбил»
Задержали совладельца сети магазинов рыбных деликатесов
Политолог: «Суды у нас прекрасные. Они выполняют те задачи, для которых созданы»
Орехъ: «Почему государство вместо того, чтобы занять нормальную позицию по людоеду, подмигивает его фанатам?»
Метод, способный предсказать вашу смерть
Што вядома пра новага смяротніка, які зарэзаў у калоніі педафіла
В Бобруйске упавший рентгенаппарат насмерть придавил рабочего
Как построить в своем дворе велогараж? Пошаговая инструкция
Апазыцыя плянуе вялікі канцэрт з Вольскім і Міхалком на Дзень Волі
Цифра дня. На сколько вырос госдолг Беларуси
Ермошина рассказала, с кем отмечает юбилей
Милиция ищет женщину, получившую в обменнике лишние $ 500
Нацбанк снижает ставку рефинансирования в феврале
Кампанія Electby аб’яўляе конкурс «Абсурд месяца Беларусі»
Названа причина смерти убитой девочки в Слуцке
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Жалко Беларусь, когда такие люди входят в руководство правительства»
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»
21-летний дояр зарабатывает, как айтишник
«Это открывает ящик Пандоры». Почему «кремлевский список» угрожает Беларуси
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Это их абсолютно не красит»
В санкционный «кремлевский список» попал и друг Лукашенко
Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет
«Из-за таких зарплат потом в среднем по стране 500 получается»
Шендерович: «Нельзя брать напрокат судьбу правозащитника – это не бриллианты для вечеринки»
«Кремлевское досье»: российские бизнесмены на грани истерики
Латынина: «Стремительный взлет зятя Путина напоминает анекдот»
Макаревич: «Всегда за проколы власти платят те, кто эту власть терпел»
«Папиццот» – бессмысленное обещание». Как менялась зарплата белорусов последние 25 лет
Ганапольский: «Я увидел маленькую страну без занавесок. Это, конечно, не мы»
Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре
Класковский: «Пусть в других редакциях смекают, что надо лучше фильтровать базар»
Прокопеня рассказал, почему блокировка сайтов невыгодна государству
«В следующий раз на краю окажется более умеренное СМИ»
Все ж спят и видят, как насолить министру-коммунисту
«В чем подвох?» Сбор с тунеядцев отменен. Лукашенко подписал декрет №1
Сериал «Лукашенко против тунеядцев»: чем закончится второй сезон
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Так Лукашенко ведь на каждом совещании повторяет: хлопцы, не крадите – сядете»
Как студентка-медик из Витебска покоряет соцсети горячими фото
На лаўцы (дзесяць гадоў жыцьця ў фота)
Как выглядит пупсик Владимир
Ученые воссоздали лицо девушки, жившей 9 тысяч лет назад. Милым его не назовешь
Парад купальников на Крещение
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
01.02.2018
Невзоров: «Российская власть может обеспечить двойное проникновение в любую минуту»

Известный публицист ― о показательных событиях последних дней.

― Мало кто обратил внимание, что на этих днях именно россиянин стал обладателем аж четырех, по сути, Оскаров престижной кинонаграды AVN, которая к Оскару приравнивается. И это не Михалков…, -- комментирует новости на Эхе Москвы Александр Невзоров. ― И произошло это не на встрече Путина с доверенными лицами, хотя победил россиянин по номинациям «за лучшую сцену анального секса», «за лучшую сцену двойного проникновения» и так далее. Это некто Алексей Маетный.

Это был крупнейший фестиваль порно в мире. И вот Маетный, держа четыре золотых статуэтки, он пыхтел и объяснял, что он стал таким великим актером в этом жанре, потому что он дитя великой по-настоящему державы.

Я подумал, и, в общем, понял, что России есть законодательная и исполнительная власть, и они могут сделать призером в этом жанре кого угодно, обеспечить двойное проникновение в любую минуту.

Вот чего мы имели? Мы имели на этой неделе безобразную и, конечно, занимательную и занятную сцену между Сванидзе и Шевченко. Я не хочу разбираться в том, кто там прав, кто виноват. Я вижу загадочное свойство русских: когда у них заканчивается ненависть друг к другу, они открывают учебники истории – и тогда уже получают друг от друга всё по полной! Это какая-то полная бессмыслица. Вообще, всякое историческое знание абсолютно бесполезно.

Это болезненная, опасная игрушка – эта история. Вот они подрались из-за оценки солдат сталинской армии люто и злобно. Причем понятно, что и тот и другой, в общем, милые и очень неглупые люди, готовы были не только друг друга и посадить — и довести до расстрельных ям, и опустошить обоймы маузеров друг другу в затылок.

Вообще, зачем все это надо помнить? Зачем эта история, которая никогда не будет решена, ворошится? Какое отношение эта старая война имеет к сегодняшнему дню, его проблемам. Понятно, что единодушия по поводу роли СССР во Второй мировой войне достигнуто не будет иногда.

Да, вот сейчас пара-тройка миллионов идет «Бессмертным полком». Но такое же количество людей кривится, отворачивается и ненавидит это мероприятие.

Понятно, что речь идет все равно о солдатах сталинской армии, о людях, которые умирали за ГУЛАГ, за право мучить, за право мучить, за беспредел энкавэдэшников, за промороженные трупы, за доносы, за гной – но все это незаживающие, болезненные раны…

Если бы они были против, они бы убили Сталина, насколько я понимаю. Я не знаю, за что они боролись. Поймите, мне все это совершенно безразлично. Мне вся эта война неинтересна. Я только понимаю, что проблема есть, и она никогда не будет решена.

И если завтра, скажем – мы знаем, что колесо Фортуны вращается с большой скоростью – например, 5 марта, будет объявлено национальным праздником – день смерти Сталина – и понесут плакаты, где на лбу Сталина будет написано слово «жопа», то два или три миллиона будут ликовать, но два или три миллиона будет заходиться в ненависти и их будет крючить от злобы.

Мы прекрасно понимаем, что это неразрешимая проблема. Она претерпела такую возгонку, она настолько крепко существует…

Вот мы сейчас получили свидетельство о том, что какие-то школьницы плевали в Вечный огонь. Мы вспоминаем этих курсантов, которые в ремнях в фуражке, позорили, как выразились их начальники, исполняли танец, и эпидемия этих танцев стала общероссийской. И ведь понятно, что это тоже те же самые плевки – фуражки – в вечный огонь, что этот ответ той молодежи, которую перекормили всей этой патриотической мурой.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.6 (оценок:23)
Главное
«Бардак» против «Мы самая стабильная страна»: что из этого сказано о Беларуси?
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»
«Меня заставили встать под ледяной душ»
Невзоров: «Российская власть может обеспечить двойное проникновение в любую минуту»
Сара едет. В Перу!
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY