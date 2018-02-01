.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Минздраве рассказали, будут ли «тунеядцы» возмещать затраты на медпомощь
Внешний госдолг Беларуси за год вырос на внушительную сумму
Власти пытаются «стреножить профсоюз РЭП»: массовые допросы, взлом сайта, что дальше?
Новые правила: как теперь будут штрафовать «зайцев»
В Беларуси запретили два телеканала из кабельных сетей
Алімпійскі чэмпіён Аляксей Грышын: «Якая вам розніца, чаму я іду ў дэпутаты?»
Сванидзе – об инциденте с Шевченко: «Максим меня сознательно оскорбил»
Задержали совладельца сети магазинов рыбных деликатесов
Политолог: «Суды у нас прекрасные. Они выполняют те задачи, для которых созданы»
Орехъ: «Почему государство вместо того, чтобы занять нормальную позицию по людоеду, подмигивает его фанатам?»
Метод, способный предсказать вашу смерть
Што вядома пра новага смяротніка, які зарэзаў у калоніі педафіла
В Бобруйске упавший рентгенаппарат насмерть придавил рабочего
Как построить в своем дворе велогараж? Пошаговая инструкция
Апазыцыя плянуе вялікі канцэрт з Вольскім і Міхалком на Дзень Волі
Цифра дня. На сколько вырос госдолг Беларуси
Ермошина рассказала, с кем отмечает юбилей
Милиция ищет женщину, получившую в обменнике лишние $ 500
Нацбанк снижает ставку рефинансирования в феврале
Кампанія Electby аб’яўляе конкурс «Абсурд месяца Беларусі»
Названа причина смерти убитой девочки в Слуцке
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Жалко Беларусь, когда такие люди входят в руководство правительства»
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»
21-летний дояр зарабатывает, как айтишник
«Это открывает ящик Пандоры». Почему «кремлевский список» угрожает Беларуси
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Это их абсолютно не красит»
В санкционный «кремлевский список» попал и друг Лукашенко
Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет
«Из-за таких зарплат потом в среднем по стране 500 получается»
Шендерович: «Нельзя брать напрокат судьбу правозащитника – это не бриллианты для вечеринки»
«Кремлевское досье»: российские бизнесмены на грани истерики
Латынина: «Стремительный взлет зятя Путина напоминает анекдот»
Макаревич: «Всегда за проколы власти платят те, кто эту власть терпел»
«Папиццот» – бессмысленное обещание». Как менялась зарплата белорусов последние 25 лет
Ганапольский: «Я увидел маленькую страну без занавесок. Это, конечно, не мы»
Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре
Класковский: «Пусть в других редакциях смекают, что надо лучше фильтровать базар»
Прокопеня рассказал, почему блокировка сайтов невыгодна государству
«В следующий раз на краю окажется более умеренное СМИ»
Все ж спят и видят, как насолить министру-коммунисту
«В чем подвох?» Сбор с тунеядцев отменен. Лукашенко подписал декрет №1
Сериал «Лукашенко против тунеядцев»: чем закончится второй сезон
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Так Лукашенко ведь на каждом совещании повторяет: хлопцы, не крадите – сядете»
Как студентка-медик из Витебска покоряет соцсети горячими фото
На лаўцы (дзесяць гадоў жыцьця ў фота)
Как выглядит пупсик Владимир
Ученые воссоздали лицо девушки, жившей 9 тысяч лет назад. Милым его не назовешь
Парад купальников на Крещение
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
01.02.2018
Задержали совладельца сети магазинов рыбных деликатесов

По подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан директор и совладелец сети магазинов охлажденной рыбы и морепродуктов «Джон Дори».

Эту информацию TUT.BY сообщил источник и подтвердили в СК.

«Задержали его во вторник в первой половине дня в офисе в Минске. Говорят, финансовые претензии, правда, незначительные по сумме, были еще в ноябре», — отметил источник.

Госконтроль сообщает, что реализация рыбы и морепродуктов осуществлялась на предприятия общественного питания Минска за наличный расчет. Руководство коммерческой организации скрывало фактический объем получаемой выручки, занижая налогооблагаемую базу и тем самым уклоняясь от уплаты налогов.

Часть выручки, полученной от реализации продукции, оприходовалась через кассу розничной точки. Остальные же денежные средства использовались для выплаты зарплаты работникам «в конвертах», на оплату услуг перевозчиков, а также для личного обогащения руководителей коммерческой организации.

В настоящее время установлено более 60 субъектов хозяйствования, осуществлявших закупку рыбы и рыбной продукции по серой схеме.

Предварительная сумма неуплаченных налогов составляет свыше 245 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора ООО.

ООО «Джон Дори» было создано в 2013 году. Компания специализируется на поставках охлажденной рыбы и морепродуктов, в том числе оптовых. У нее работает шесть розничных точек в Минске, в крупных торговых центрах, в том числе четыре в гипермаркетах Green.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
«Бардак» против «Мы самая стабильная страна»: что из этого сказано о Беларуси?
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»
«Меня заставили встать под ледяной душ»
Невзоров: «Российская власть может обеспечить двойное проникновение в любую минуту»
Сара едет. В Перу!
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY