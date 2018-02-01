Задержали совладельца сети магазинов рыбных деликатесов

По подозрению в уклонении от уплаты налогов задержан директор и совладелец сети магазинов охлажденной рыбы и морепродуктов «Джон Дори».

Эту информацию TUT.BY сообщил источник и подтвердили в СК.

«Задержали его во вторник в первой половине дня в офисе в Минске. Говорят, финансовые претензии, правда, незначительные по сумме, были еще в ноябре», — отметил источник.

Госконтроль сообщает, что реализация рыбы и морепродуктов осуществлялась на предприятия общественного питания Минска за наличный расчет. Руководство коммерческой организации скрывало фактический объем получаемой выручки, занижая налогооблагаемую базу и тем самым уклоняясь от уплаты налогов.

Часть выручки, полученной от реализации продукции, оприходовалась через кассу розничной точки. Остальные же денежные средства использовались для выплаты зарплаты работникам «в конвертах», на оплату услуг перевозчиков, а также для личного обогащения руководителей коммерческой организации.

В настоящее время установлено более 60 субъектов хозяйствования, осуществлявших закупку рыбы и рыбной продукции по серой схеме.

Предварительная сумма неуплаченных налогов составляет свыше 245 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора ООО.

ООО «Джон Дори» было создано в 2013 году. Компания специализируется на поставках охлажденной рыбы и морепродуктов, в том числе оптовых. У нее работает шесть розничных точек в Минске, в крупных торговых центрах, в том числе четыре в гипермаркетах Green.