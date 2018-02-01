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Комментарии
01.02.2018
Константин Эггерт, Deutsche Welle
«Реакция на «Кремлевский доклад» рассказала о российском обществе больше, чем фамилии в списке»

Ответ на вопрос «Где встает солнце для российской правящей элиты?» громко и четко прозвучал 30 января. Оно восходит в Вашингтоне. Да и заходит тоже.

Список министерства финансов США — по сути дела, справочный материал к закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" — ожидали с нетерпением, а комментируют с пылом, достойным настоящей, а не как в России, президентской кампании.

Карикатура Сергея Елкина

Путин все понял

Почему Васильева и Кузнецова внесены в список, а Памфилова и Набиуллина — нет? Чем провинились Галицкий и Федотов? И как избежал включения в "Кремлевский доклад" Чубайс? Даже многие критики власти стали повторять шутку про то, что, дескать, в Вашингтоне просто скопировали телефонный справочник Кремля и список миллиардеров журнала "Форбс". Мол, какие тупые эти американцы. Даже санкций толком ввести не могут!

Как и полагается, многие чиновники категории "А" немедленно заявили: включение в список их не удивляет и не беспокоит. В Государственной думе, тоже по традиции, обрушились на российских "маргиналов" из числа правозащитников и оппозиционных активистов, к которым, дескать, прислушиваются американские ведомства.

Аналитики инвестиционных банков разобрали критерии, по которым Минфин США выбирал персоналии для списка (личная прямая подчиненность Кремлю, состояние от одного миллиарда долларов) и не увидели в нем ничего нового — мол, те, кто и раньше считался "проблемными" для контактов и ведения бизнеса партнерами, таковыми и остались.

Зато политическое чутье не подвело Владимира Путина. На встрече с активистами своего "предвыборного штаба" он заявил: вместе с кремлевской администрацией, правительством и олигархами, США, в сущности, внесли в список всех граждан России. Ведь они трудятся на предприятиях и в государственных ведомствах, которые возглавляют люди, оказавшиеся под прицелом американцев. Старый советский лозунг "Народ и партия едины!" он приспособил к новым условиям. Путин понял значение "кремлевского списка" лучше других.

Вотум недоверия США «элите Путина»

Эти две сотни фамилий — рабочее приложение к закону, который ставит России в вину войну с Украиной, вмешательство в американские выборы и нарушения прав человека. То есть, пусть и косвенным образом, на всю российскую политическую и предпринимательскую верхушку возлагается моральная ответственность за политику Кремля. Любой из этих людей может оказаться под санкциями в любой момент. Для конгресса и Белого дома больше не должно быть разницы между "питерскими юристами" и "чекистами", "силовиками" и "системными либералами", кремлевскими башнями и кланами.

То, что в списке оказался и министр иностранных дел Сергей Лавров — вещь исключительная. Страны, как правило, стараются не включать в разного рода "черные списки" дипломатов. Именно они обязаны до последнего стремиться поддерживать контакты, когда большая часть межгосударственных отношений заморожена.

"Мы никому из российской верхушки не доверяем" — вот главный смысл публикации "кремлевского списка". В России это непонятно большинству, как во власти, так и среди ее критиков. Понятие "репутация", как не раз писал автор этих строк, в нашей стране пока не сформировалось. Поэтому многие ждут, когда конгресс, Белый дом и Госдеп введут в действие "настоящие" санкции, чтобы четко поделить российское руководство на "хороших" и "плохих".

А с точки зрения Вашингтона, "плохие" — все. Поэтому санкции могут последовать, а могут и нет. В этом еще один расчет Минфина США — всех "подвесить" и посмотреть, что будет дальше. А то, что какая-то фамилия есть в списке, а какая-то — нет, можно объяснить некачественной работой американских чиновников, а можно — их желанием расколоть российский правящий класс.

Стратегический просчет Кремля

Очевидно, что Трамп и Тиллерсон хотели бы привлечь Кремль на свою сторону. Если официальная Москва подтолкнет Башара Асада к реальному диалогу с оппозицией, перестанет подставлять плечо северокорейской диктатуре, слегка дистанцируется от Ирана, предложит компромиссную версию соглашения о вводе миротворцев на территорию Донецкой и Луганской областей, то, возможно, список так и останется просто списком. Ведь Крым и права человека Белый дом и Государственный департамент волнуют не очень сильно.

Однако помимо них существуют конгресс, спецслужбы и министерство обороны, где недоверие к официальной Москве намного выше. Именно в конгрессе Минфин представит в ближайшие дни секретный доклад о семейных и бизнес-связях российской верхушки. В Москве катастрофически просчитались два раза: когда решили "поучаствовать" в американских выборах, и когда недооценили роль сенаторов и конгрессменов в американской политической системе.

Теперь Кремль не может сделать почти ничего, чтобы выйти из конфронтации без потерь. В таком катастрофическом состоянии российско-американские отношения не были со времен даже не Карибского кризиса 1962 года, а блокады Западного Берлина Сталиным в конце сороковых. Список американского Минфина просто вновь подтвердил это.

«Кремлевское досье»: российские бизнесмены на грани истерики

 
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