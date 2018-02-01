Политолог: «Суды у нас прекрасные. Они выполняют те задачи, для которых созданы»

Почему стране нужны не новые законы для бизнеса, а изменение судебной системы.

Власти озаботились экономикой будущего, делая ставки на инвестиции и частный бизнес. Однако эксперты уверены, что начинать нужно совсем с другого.

Предприниматель, магистр экономики Виктор Евмененко уверен: главная проблема в том, что в Беларуси отсутствует независимый суд, и никакие даже самые прогрессивные законы в сфере бизнеса не будут способствовать развитию экономики.

— Мы не можем говорить о том, что у нас плохая законодательная база или не хватает еще каких-то нормативных актов. Самая большая наша проблема в том, что у нас нет судов, — отметил эксперт во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения. — Достаточно сделать независимым суд, и ситуация сразу изменится. Это потянет за собой и экономические реформы, и модернизацию, и приватизацию.

В качестве примера экономист привел ситуацию, когда частное лицо могло бы подать в суд на государственное предприятие за то, что оно задолжало деньги, и выиграть его.

— Эти предприятия-зомби, которые фактически являются токсическим активом, отравляющим экономику, не выдержали бы этого гнета судебных исков. Вскоре они просто обанкротились бы, потому что не смогли бы вернуть эти задолженности, — поясняет Виктор Евмененко. — И, поверьте, и приватизация, и модернизация прошли бы сами собой. Не надо даже трогать законодательную или исполнительную власть, только сделать суд независимым.

Неправильно говорить, что суды в Беларуси не работают, возражает политолог Олег Кравцов.

Продолжение прогноза, а также мнение другого эксперта читайте >здесь