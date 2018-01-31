Орехъ: «Почему государство вместо того, чтобы занять нормальную позицию по людоеду, подмигивает его фанатам?»

Российский обозреватель – о «радио-рубке» и Сам Самыче.

Про драку я писать не буду. Кулаки – последний аргумент. Значит, слов уже не хватает. Шевченко я знаю шапочно, мы с ним не общаемся. А Николая Карловича я по-человечески и профессионально уважаю настолько, насколько это вообще возможно. И, конечно, его позиция в споре мне ближе настолько, насколько вообще возможно.

Но как прекрасна реакция Пескова! Уж если такие люди подрались из-за Сталина, что же вы ругаете министерство культуры за фильм «Смерть Сталина». Моя первая реакция была, видимо, ложной. А расшифровал слова Пескова так, что раз уж такие мастодонты подрались, чего же вы хотите от дураков из министерства?

Потом я, понял, что Песков имел ввиду не совсем это. Например, что лично он позицию МедКульта одобряет. А коль скоро Пескову собственная точка зрения по должности не полагается, то, стало быть, запрет фильма одобряет никто иной, как Сам! Сам Самыч! Так бы сразу и сказали.

Интересно, а Сам Самыч «Смерть Сталина» смотрел? Хотя бы на флэшке, как они привык? В кино-то картину не показывали – только в «Пионере». Но там Путина точно не видали. Значит, либо на флэшке, либо со слов Мединского из МедКульта. Значит, главному человеку в стране в принципе неприятно такое кино про Такого человека. Значит, руководство, в принципе допускает, что фильмы можно подвергать цензуре. Не думаю, что я слишком далеко забрел в своих предположениях. Но и как таковая логика у Пескова чудная.

Если из-за Сталина даже культурные люди дерутся, давайте запретим кино про Сталина. А давайте футбол запретим! Уж на футболе дерутся вообще непрерывно. На концертах веселой музыки кулаками, случается, бьет по так называемой голове друг другу. Может ну их нафиг эти концерты? А уж по пьянке-то чего творится! Водку же никто не запрещает при этом. Государству лучше о другом подумать. Почему вообще в стране возможны дискуссии о Сталине и сталинизме? И почему государство вместо того, чтобы занять нормальную позицию по данному людоеду, подмигивает его фанатам.

Это не значит, что дискуссий не должно быть. Это не значит, что имя Сталина нужно запретить. Но есть вопросы Добра и Зла — и по ним у власти должна быть четкая позиция. Как не может быть рассуждений о том, эффективным ли менеджером был Гитлер, и какие красивые автобаны он построил и потому был не так уж плох — так не может быть на государственном уровне рассуждений про «перегибы и время такое было».

А Максим Шевченко пускай говорит о Сталине на здоровье и восхищается им, если таково его видение. А я пока спокойно пойду в кино и погляжу на Иосифа Виссарионыча в его смешные последние минуты.