Денежные переводы белорусов из-за границы в 2017 году составили почти 373,7 миллиона долларов, сообщили в Нацбанке.

Фото zyalt.livejournal.com

Для сравнения: в 2016 году эта сумма составила 323,4 миллиона долларов, в 2015-м — 280,9 миллиона, отмечает FINANCE.TUT.BY.И напоминает: на заработки за границу в 2017 году, по официальной статистике, выехало 10 703 белоруса.

В среднем один перевод из-за границы в 2017 году составил 330,12 доллара (годом ранее — 341,63 доллара).

Байнет отреагировал. Предлагаем самое яркое с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Превращаемся в Молдову из 90-ых. Когда полстраны жило за счет переводов от шабашников».

«Власти, так поклонитесь же этим людям, скажите спасибо, а не объявляйте их, и их родственников дармоедами!»

«Самая растущая отрасль экономики — переводы гастарбайтеров».

«10 тысяч белорусских гастарбайтеров перевели домой 370 млн долларов... Учитесь! Я всегда говорил, что только ленивые белорусы не умеют зарабатывать деньги».

«В ближайшие два года более 100 тысяч белорусов останутся без работы»