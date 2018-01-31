«Бардак» против «Мы самая стабильная страна»: что из этого сказано о Беларуси?

Две яркие цитаты президентов двух стран, которые дают понять, как на самом деле Беларусь выглядит на фоне других государств.

– Мы являемся самой стабильной страной, это дорогого стоит.

Казалось бы: да это ведь сказано о Беларуси. И сказал это, наверняка, Александр Лукашенко. Но нет, не только в нашей стране уверены в стабильности ситуации.

Приведенная цитата принадлежит Саули Ниинисте, который недавно был переизбран на второй президентский срок в Финляндии.

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И надо отметить, для этих слов у него – в отличие от главы Беларуси – были все основания. Страна давно живет без каких-либо потрясений: как политических, так и экономических. Только один факт: средняя зарплата в Финляндии после вычета налогов составляет 2 800 евро.

А что же «стабильная» и «процветающая» Беларусь? Ситуацию в стране стал по-иному оценивать даже Александр Лукашенко.

— Бардак полный! Мы заборы в колхозах ремонтируем, делаем, чтобы смотрелось. Посмотрите на эти предприятия, — возмутился глава Беларуси, когда недавно выехал за пределы обычного маршрута – на фармпредприятие «Минскинтеркапс».

Устранить «бардак» он потребовал в кратчайшие сроки: «У вас один год остался. В середине 2019 года вся страна, прежде всего Минск, должны быть в идеальном порядке».

Самое интересное, что три года назад Александр Лукашенко говорил то же самое: «Наведите порядок!.. Все города, райцентры, все сельхозобъекты, все населенные пункты должны быть приведены в идеальное состояние».

Иными словами, годы идут, а «бардак» в стране ликвидировать не в силах.

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Отчего же такая разница между Финляндией и Беларусью? Возможно, ответ заключается в этих словах переизбранного президента Финляндии:

– Мы позаботимся, чтобы страна оставалась открытой. Мы будем прислушиваться к другим мнениям. В этом наша сила. Прислушиваться к иному.