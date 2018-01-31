В Бобруйске упавший рентгенаппарат насмерть придавил рабочего

Инцидент произошел 31 января в здании бывшего туберкулезного диспансера.

Фото bobruisk.ru

Рабочие демонтировали рентгенаппарат. Он упал и придавил 24-летнего подсобного рабочего.

Мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и эксперты, сообщает Вечерний Бобруйск.

По информации издания, погибший был женат, его супруга ждет появления ребенка.

Фото bobruisk.ru