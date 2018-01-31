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Экономика
31.01.2018
Кирилл Иванов
5 фактов о самом безработном районе Беларуси

В Волковысском районе не найдешь вакансий с зарплатой в тысячу рублей. Здесь работает предприятие из числа самых убыточных в стране, которое продолжает получать субсидии из бюджета.

Рейтинг самых безработных районов Беларуси возглавил Волковысский. Здесь на начало этого года официально нетрудоустроенными были 0,9% экономически активного населения, или 298 человек, сообщает TUT.BY. Первое место ему уступил Молодечненский район.

Второе место осталось за Поставским (0,9%, или 130 человек), а третье — за Оршанским (0,8%, или 509 человек).

«Салідарнасць» собрала 5 фактов о новом аутсайдере.

Волк — самый распространенный символ в Волковыске. Фото Герман Сачук, TUT.BY

Второе место по количеству населения

Волковыск занимает второе место в области по количеству населения — 70,7 тысяч человек. Из них 44 тысячи проживают в Волковыске, 7 тысяч — в городском поселке Красносельский, около 5 тысяч — в горпоселке Россь, в сельской местности — более 15 тысяч человек.

Средняя зарплата

Основу экономики Волковысского района составляет агропромышленный комплекс, в котором трудится почти треть занятого населения.

Средняя зарплата в районе в декабре 2017-го составила 860 рублей (в январе-декабре — 673 рублей).

Заветной тысячи все нет

Судя по вакансиям, предлагаемым в районе в начале января, зарплаты в тысячу рублей здесь искать не стоит. Ближе всего к заветному рубежу приблизились кандидаты на должность ветеринара-ортопеда (в то самое ОАО «Хатьковцы», где два года назад побывал глава государства) и замдиректора по производству. Им обещают заработок от 900 рублей.

На втором месте расположились вакансии сотрудников милиции — от 700 рублей.

Гиганты промышленности, требующие кредитов

На территории Волковысского района размещены известные в стране и за ее пределами предприятия: ОАО «Беллакт» и ОАО «Красносельскстройматериалы». Последний известен тем, что после многолетних вливаний из бюджета, исчислявшихся сотнями миллионов долларов, в конце концов, превратился в одно из самых убыточных предприятий страны. Но при этом продолжает получать субсидии из нашего общего кармана.

Что слышно об убыточном заводе, который Лукашенко позволил выкупить турецкому бизнесмену

В августе 2016-го в Волковыске глава государства «случайно» встретил на убыточном заводе кровельных и строительно-отделочных машин турецкого инвестора. И разрешил ему приобрести предприятие при условии наведения порядка за два года.

— Если мы хотим работать с инвестором, наших рисков здесь нет. Если не выполнит условия — вернем себе предприятие и будем работать, — заявил тогда Лукашенко.

Спустя два года на предприятии работает около 70 человек. Сюда по-прежнему завозится оборудование. К 2019 году в Волковыске планируется создать высокоэффективное производство комплектующих к радиаторам, соответствующее лучшим зарубежным аналогам, обещают в райисполкоме. 

 
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