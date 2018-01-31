Как построить в своем дворе велогараж? Пошаговая инструкция

Сколько времени уйдет на согласование и сколько денег понадобится?

Фото gratisography.com

Социологический опрос, проведенный в прошлом году среди велосипедистов столицы, показал, что каждый третий минчанин использовал бы велосипед чаще, если бы не приходилось каждый раз заносить его в квартиру. 20% минских велосипедистов и велосипедисток хотели бы хранить его в гараже во дворе своего дома.

Каким может быть велогараж?

– Велогараж можно построить по-разному, но есть проекты, которые уже реализованы и совпадают как с нашим представлением, так и с видением комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, – рассказывает председатель правления Минского велосипедного общества Павел Горбунов. – Это моноконструкции, где велосипеды жильцов хранятся вместе. Они закрываются на ключ и имеют крышу. Мы думаем, что пока только таким конструкциям жители смогут доверить свои велосипеды.

Павел Горбунов. Фото Александр Дещенко

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