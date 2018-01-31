11 правил счастливой жизни (работают безотказно!)

Науку быть счастливой вполне можно освоить! И это не так сложно, как кажется на первый взгляд, просто следуйте нашим инструкциям.

Не спорьте с идиотами

Потому что такие споры отнимают очень много сил, энергии и времени. Если человек не хочет чего-то понять, свою голову вы ему точно не прикрутите, только огорчитесь. Лучше просто расслабиться и наблюдать, не даром же говорится, что чем больше вокруг идиотов, тем меньше вокруг идиотов.

Допускайте, что у людей может быть свое мнение

Даже у идиотов, ага. А если серьезно, то позиция «есть только два мнения, мое и неправильное» еще никому не облегчила жизнь. Потому что, занимая ее, вы как бы становитесь тем самым персонажем из пункта номер один, которого нельзя переубедить. Не стоит идти у кого-то на поводу, но почему бы просто не прислушаться и не принять чужую точку зрения? Ну или не принимать, а позволить собеседнику остаться при ней.

Отпускайте лишнее

И лишних. Наводить порядок как в доме, так и в собственной жизни. Помните, как говорила Фаина Раневская? «Цирк должен гастролировать». Иными словами, не тратьте время и место на то, что вам больше не приносит радости. И на тех, кто не приносит радости или хотя бы пользы, тоже не тратьте.

Концентрируйтесь на настоящем

Мы постоянно чего-то ждем: нового года, зарплаты, отпуска, внуков... Бросайте вы это дело! Жить нужно здесь и сейчас, не мечтая о том, что завтра возьмет и случится какое-нибудь внезапное чудо. У чудес нет графика, поэтому пусть лучше происходят внезапно. А в остальное время мы как-нибудь сами.

Живите своей жизнью

Не думать о газоне, который всегда зеленее у соседа, не сравнивать своего мужчину с мужчиной сестры, не делать губы как у Анджелины Джоли. У каждого свой путь (и свои губы). Зачем пытаться стать точной копией кого-то? Вы же знаете, что копия всегда бледнее оригинала.

Не пытайтесь всем нравиться

Просто вы не 100 долларов. Хотя и они уже нравятся не всем, некоторые, например, предпочитают биткоины.

Не смотрите в прошлое (с сожалением)

Машину времени пока не изобрели, поэтому даже если в 2015-м вам было ну очень круто, вернуться туда, увы, не получится. И ошибки юности исправить тоже не получится. Поэтому лучше принять все так, как есть, и если что-то не устраивает, постараться изменить – не в прошлом, а здесь и сейчас. Ну а что было, то, как известно, прошло.

Генерируйте уют

Скандинавы не просто так придумали весь этот образ жизни хюгге. Уютный и красивый дом действительно делает нас немного счастливее. Так что, выбрасывайте хлам, меняйте шторы и расставляйте свечи. Пусть ваша квартира станет местом, в которое хочется возвращаться.

Не делайте того, что вам не нравится

Если, конечно, в этом нет острой необходимости. Меняйте работу, которая не приносит удовольствия, не пейте кофе, только потому что все так делают и не ходите на встречу с одноклассниками, если на самом деле не горите желанием их видеть. Не хотеть чего-то – это абсолютно нормально. И вовсе не обязательно каждый раз себя заставлять.

Ставьте перед собой реальные цели

Даже если ваша большая мечта – полететь на Луну.

Прощайте и будьте благодарны

Своим близким и друзьям, Вселенной и Мирозданию, самой себе, наконец... И не таскайте за собой багаж обид и зла: эти компоненты все только усложняют. А лишние сложности нам ни к чему.