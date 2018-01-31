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Комментарии
31.01.2018
Юлия Латынина, Новая газета
Латынина: «Американским чиновникам недосуг отличать кошельков, поваров, массажистов и силовиков от их жертв»

Итак, долгожданный «кремлевский список» минфина США опубликован — и оказался на поверку пшиком.

Либо вся его суть запрятана в секретной части, либо перед нами — просто тупой бюрократический документ, представляющий из себя винегрет.

Возьмем для начала, первую часть: «Список высших политических фигур». Американские чиновники просто переписали имеющиеся в наличии фамилии действующих кремлевских чиновников, не задаваясь даже вопросом о том, кто из них и насколько близок к президенту и кто из них за что и насколько отвечает.

Так, в списке оказались бывший министр Андрей Фурсенко, сосланный на бессмысленную должность потому, что он был слишком либерален для нынешнего российского климата. Или — другой пример — бывший глава Дагестана Магомедсалам Магомедов. Я бы еще не возражала, если бы г-н Магомедов оказался в этом списке как представитель одного из самых коррумпированных дагестанских кланов, сын экс-президента и сам экс-президент Дагестана. Но он оказался в этом списке, потому что после аппаратного поражения и отставки его сослали на пустую должность помощника.

Или еще пример — в списке оказалась уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова. При всем моем к ней отношении должна сказать, что она не сделала на этом посту и половины того, что учинил один уполномоченный периода «закона подлецов» Павел Астахов.

Почему? Я же говорю — переписанный телефонный справочник.

То же самое касается руководителей госкомпаний. В списке оказались Игорь Сечин («Роснефть»), Алексей Миллер («Газпром»). Это логично. Эти люди являются верной опорой режима, и вряд ли бы мы увидели г-на Сечина главой самой крупной нефтяной компании страны, если бы он таковым не был.

Но в списке также оказались Герман Греф (Сбербанк) и Виталий Савельев («Аэрофлот»). Это, мягко говоря, несправедливо. Греф и Савельев принадлежат к числу менеджеров, которые, несмотря на ужасные экономические и политические условия, пытаются делать из вверенных им госпредприятий более-менее западные компании.

Почему? Опять же, говорю, справочник.

Получается, все равно — ты Греф или Миллер, Сечин или Савельев.

Но, конечно, самый караул — это список олигархов. Он составлен по тому же формальному критерию: «все, чье состояние превышает 1 млрд долларов». В результате — и смех и грех! В список вошел Фархад Ахметов, бывший владелец одной из лучших российских независимых газодобывающих компаний «Нортгаз», у которого отжали этот «Нортгаз» еще в начале 2000-х! В список вошел Михаил Гуцериев — олигарх, которого силовики обдирали как липку. Гуцериев виноват перед минфином США только в том, что он сумел договориться и вернуться?

В списке оказался бывший водочный олигарх Юрий Шефлер, которого силовики раздраконили еще в начале 2000-х, и Дмитрий Рыболовлев, бывший владелец «Уралкалия», опять-таки вынужденный продать компанию, когда силовики гнали его по полю.

Будете смеяться — но в список вошел даже владелец Домодедово Дмитрий Каменщик. Да-да, тот самый Каменщик, у которого десять лет пытаются отобрать аэропорт. Дмитрий Каменщик только что отсидел под домашним арестом по абсурдному обвинению в том, что он не предотвратил теракт в Домодедово. И вот теперь человек, которого пытались сожрать в России просто потому, что он построил вкусный бизнес, независимый от государства, по этой же причине попал в список минфина США. Он виноват лишь в том, что разбогател.

Критерии кремлевских силовиков и минфина США оказались одинаковыми.

Что уж тут говорить об олигархах ельцинской эпохи! Вагите Алекперове, про которого все время ходят слухи, что он будет следующей после Евтушенкова жертвой «Роснефти». Владимире Лисине, главе НЛМК, который никогда не был замечен ни в каких политических проектах.  Главе «Уралэлектромеди» Андрее Козицыне, который и в Москве-то не бывает — сидит на своем Урале. И, разумеется, Михаиле Фридмане, Петре Авене и Германе Хане, которые виноваты ровно в том, что сделали состояние в 90-х, а в 2000-х — выжили.

Зато в список не попал, к примеру, Дмитрий Босов, который, по официальной версии, «помог материально Демьяну Кудрявцеву» с покупкой «Ведомостей». Не знаю, с чего в минфине США взяли, что у Босова меньше миллиарда. В список также не вошел Григорий Березкин, владелец «Комсомолки», доверенный содержатель кремлевского агитпропа.

И — держитесь крепче, не падайте со стула — в список не вошли ни православный воитель Константин Малофеев, ни «кремлевский повар» Евгений Пригожин.

То есть еще раз — в этом списке есть люди, у которых российские силовики отобрали или пытались отобрать бизнес, но в нем нет кремлевского повара, кремлевского массажиста или кремлевского виолончелиста! В нем нет доверенных лиц, которым Кремль поручает уничтожать и контролировать СМИ!

У меня есть только два предположения. Первое — что это какой-то хитрый бюрократический ход и что в минфине США обеспокоились, что если русский олигарх не войдет в список, то он будет предметом косых взглядов коллег и первым кандидатом на поглощение. К сожалению, я боюсь, что это — все равно как выдавать желаемое за действительное.

И второе — что на самом деле американским чиновникам все равно. Им плевать на то, кто там и как шевелится в России. Им недосуг отличать кошельков, поваров, массажистов и силовиков от их жертв.

Вся эта история родилась из чисто внутриполитической борьбы: американский истеблишмент пытается уничтожить президента Трампа и с этой целью приписал ему (выдуманное) сотрудничество с Кремлем, который (реально) вмешивался в американские выборы.

В рамках этой внутриполитической борьбы против Трампа Россия просто оказалась побочной жертвой, и никто — ни в минфине США, ни в Госдепе, ни в аппарате директора национальной разведки — просто даже не задавался целью отличить овец от козлищ.

 

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