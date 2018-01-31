Цифра дня. На сколько вырос госдолг Беларуси

Впечатляющая статистика.

Государственный долг Беларуси на 1 января 2018 года составил 42,2 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 5,2 млрд рублей, или на 14,1%, сообщает Минфин.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2018-го составил $ 16,7 млрд, увеличившись с начала года на $ 3,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 22,6%.

В январе-декабре 2017-го были привлечены внешние государственные займы на сумму $ 4 040,7 млн.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2017-го составило $ 1 029,4 млн.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 января 2018-го составил 9,2 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 1,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 10,3%.