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31.01.2018
Виктория Капская, kurjer.info
Отец убитой девочки: «Бывшая жена относилась к детям, как к животным»

Что известно о семье, где погибла двухлетняя девочка в Слуцке.

Бабушка и дедушка двухлетней Марины, которую убили в полночь с 29 на 30 января, живут в Слуцке. Калитка во двор открыта, гроб с телом девочки находится в доме. В среду 31 января её похоронят на кладбище в Новодворцах.

Названа причина смерти убитой девочки в Слуцке

Сначала журналистов лаем встречает собака, потом на крыльцо выходит Дмитрий Комар, родной отец четырёх младших детей. Ему тяжело говорить, но на беседу он соглашается: садится на крыльцо и закуривает сигарету.

— Я сам толком не знаю, что произошло. Один творил, что хотел, другой не видел этого [про бывшую супругу и её сожителя — Прим. ред.]. Я узнал от брата бывшей, он позвонил ночью и сообщил, — говорит Дмитрий.

Дмитрий сидит на крыльце и курит. Ему, бабушке и дедушке Марины сейчас тяжело. Люди высказывают семье слова соболезнования.

В субботу [27 января — Прим. ред.] Дмитрий встречался с детьми — передавал продукты. Он признаётся, что в доме ему всегда были не рады. Чаще всего вызывали милицию, потому что боялись, что он «набьёт морду» сожителю.

— Мне казалось, что дети всё время мне хотели что-то рассказать, но всегда не успевали [начинались ссоры — Прим. ред.], — комментирует Дмитрий и добавляет, что бывшая супруга хотела от него только денег.

В понедельник у Дмитрия было нехорошее предчувствие. Говорит, что внутри что-то беспокоило, душа болела. Он позвонил бывшей супруге и спросил, как дети. Всё было нормально. До полуночи.

Дмитрий и Екатерина познакомились семь лет назад благодаря общим знакомым. Он взял её с одним ребёнком, которого, как и остальных, считает родным. Говорит, что отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Всего в их семье было пятеро детей — Максим (8 лет), Эльвира (7 лет), Алексей (6 лет), Ирина (почти 5 лет) и Марина (2 года и 2 месяца). Марины уже нет.

По рассказам их папы, они обычные дети, которые всем интересуются и изучают мир. Дмитрий утверждает, что они стали родителями пятерых детей не ради льгот.

— Я хотел этих детей. Никакие льготы мне не нужны были. Если мне надо, я своими руками заработаю, — говорит мужчина.

Он ездит на заработки в Россию.

С бывшей супругой разошёлся из-за того, что она изменяла. Полгода «морочила ему голову» и встречалась с теперешним сожителем. Дмитрий хотел сохранить семью, думал, девушка одумается, но этого не случилось. Скандалы, измены надоели мужчине, и они разошлись.

Про нового сожителя бывшей жены Дмитрий ничего не знает. По его словам, первое время она и её новый мужчина жили у родителей Екатерины, он вёл себя «тише воды, ниже травы». Когда переехали на съёмное жильё, стали «вытворять непонятное».

— Бывшая окончила только школу, нигде не работала. Этот тоже нигде не работал. Потом родители жены выгнали его, и она попёрлась за ним вместе с детьми на съёмное жильё. Как она относилась к детям? Как к животным, кричала на них постоянно, последствия вы видите. Раньше такого не было, — продолжает рассказ Дмитрий.

В беседе он также упоминает, что во время совместной жизни у них органы опеки один раз забирали детей на 1,5 недели. Потому что условия в доме были не самые лучшие — жила семья скромно. Тогда Дмитрий взял ситуацию в свои руки, привёл кое-как жилище в порядок и вернул детей.

— Я буду пытаться забрать детей себе. Двое сейчас в больнице в Минске, двое — в Слуцке. Завтра буду узнавать, что и как. Мне остаётся жить только ради них. Уже возраст не тот [Дмитрию 38 лет — Прим. ред.], да и к людям уже нет никакого доверия, — говорит Дмитрий.

 
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