Ермошина рассказала, с кем отмечает юбилей

Глава ЦИК по традиции празднует день рождения дважды.

Об этом Лидия Ермошина рассказала в интервью СБ за несколько дней до 65-летия, которое праздновала 29 января.

— С возрастом в жизни больше печальных поводов и меньше света, поэтому свой день рождения отмечаю всегда дважды. Во-первых, у меня запланирован ужин с коллегами, а во-вторых, в выходные приедут в гости подруги из Бобруйска.

По словам Лидии Ермошиной, лучший подарок для нее — общение.

— Но если спрашивают, что подарить, заказываю только полезные вещи. Например, сотрудники уже подарили мне рекламируемые всюду удобные и комфортные сапоги-дутики. Гуляю вечерами в них, — поделилась председатель Центризбиркома. — Кто-то наверняка подарит парфюм, косметику. Духи, шампуни, помады — это расходный материал, и лишним он никогда не бывает.

Отвечая на вопрос, куда любит путешествовать, Лидия Ермошина заявила:

— Только в Европу. Мне безумно нравятся Италия, Испания. С удовольствием побывала бы там еще раз.