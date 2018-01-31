21-летний дояр зарабатывает, как айтишник

В 2006-м глава государства доярок насмешил. Хвастаясь российским журналистам нашими сельскохозяйственными успехами, Лукашенко обмолвился, что, мол, в Беларуси есть доярки, которые получают чуть ли не 600 долларов.

Представители СМИ сбились с ног, но так и не нашли тогда, кого он имел в виду. Дояра Илью Янковца, который зарабатывает почти в два раза больше, чем в среднем по стране, мы отыскали в ООО «СНБ-Агро».

Еврорадио разговаривает с ним и дояркой ОАО «Сельцы» Жанной Рудак. Её сын пару лет назад жаловался в Администрацию президента на зарплату матери – 82 рубля. Об условиях работы, самых крупных покупках и отпуске на море…

Фото twitter.com / ugunsdzeseji

Как нашли такую работу?

Илья, 21 год: «Какое-то время работал слесарем по ремонту автомобилей, дальше пошел служить в армию. Когда вернулся, работы особо не было. Полгода сидел дома. Хотел в милицию пойти работать, ну хоть водителем. Там ведь 25 лет – и можно отдыхать. Вдобавок, с жильем проще. Можно и арендовать, и с кредитом бы помогли. Не получилось. Там никто не объясняет, почему. Нет и все. Позже пришел работать в ООО «СНБ-Агро». Первое время брал на себя разную работу, помогал устанавливать оборудование для автоматической дойки, попутно учился им пользоваться. К слову, вручную доил только дома. Думал, это очень легко, но оказалось не совсем. К коровам нужен особый подход. Если корову обидеть, она будет все время бояться.

Жена работает поваром в пансионате. Детей пока нет. Живем у родни в деревне Янушковичи в Логойском районе. Ждем, когда нам дадут от работы дом».

Жанна, 49 лет: «У меня пятеро деток. Старшему сыну 30 лет, я ему купила дом около Глубокого, там живет. Вася мой катается в Россию, но должен в феврале приехать домой. Даше – 18, она учится на третьем курсе на повара. Саша – в армии, ему 21. Еще – Женечка, ей 10 лет. Ходит в музыкальную школу, учится на аккордеоне играть.

Сама получила только среднее образование. Мастер-плодоовощевод по специальности! Единственная четверка в аттестате по английскому, остальные - пятерки, а приходится всю жизнь коров доить. Думала дальше пойти учиться – появился один ребенок, а потом второй. Завертелось... На мужа ж не кинешь детей, не поедешь на сессию. Так и живем: сначала работала на консервном заводе, а с 93-го – дояркой в ОАО «Сельцы». Раньше зарплаты были очень маленькие. В 2016 году получала 42 доллара за месяц, работая без выходных. Сын даже попробовал пожаловаться в Администрацию президента. Я было, даже бросила заявление и уволилась, надо было глядеть за умирающей матерью. После ее смерти вышла на работу. Прошло не так много времени с момента «увольнения», поэтому документы отозвали, стаж не прервали, посчитали за отпуск – спасибо на этом. Шумиха в интернете сделала свое дело. Теперь ситуация с зарплатами намного лучше. Вдобавок, вернулся старый руководитель. Тех, что после него менялись, даже не помню».

Во сколько вы просыпаетесь, и как проходит ваш рабочий день?

Илья: «Просыпаюсь где-то в полвосьмого. На работу езжу на машине. В 8.15 – на месте. В это время на ферму приезжает молоковоз. Моется робот и холодильник, потом робот подключается, начинаем доить. И так целые сутки до восьми утра следующего дня. Ночью работать не так что бы сложно, в принципе, как и днем, только людей почти нет, поэтому пустовато и скучно.

Из «минусов» — сутки надо постоянно на ногах. Иногда оборудование выходит из строя – приходится налаживать. Если мы можем починить - чиним, а нет – обращаемся в сервисную службу, там объясняют, как решить проблему.

Из «плюсов» – зарплата хорошая, выходные (сутки отработал – двое суток выходных). Не надо ходить каждый день на работу. Роботы сами доят, ты просто следишь, чтобы было все правильно. Сложности случаются тогда, когда приходится переобучать робота из-за того, что, например, какая-то корова слишком буйная. Настраиваем, чтобы робот правильно подключился к корове. Задаем координаты, как корова стоит, где у нее вымя. Почти всех коров, которые могут вести себя буйно, я знаю по номерам. Могу постоять рядом, проследить, все ли хорошо. Конкретно на нашей ферме работает три оператора – пока только мужчины. Коров на ферме 360, дойных – где-то 280.

Вообще, у нас все хорошо. Меня все устраивает».

Жанна: «Работаем вообще без выходных (смеется). На работу нам к шести утра. Домой попадаем к полдесятого вечера. Потом идем к пяти вечера на работу, домой к полвосьмого... Дело в том, что пока у нас мало коров доится. Я вам скажу, какой нам примерно поставили план. Мужчина должен надоить 11 тонн за этот месяц, у меня – 7, у третьей доярки – 5. У меня на данный момент доится только 25 коров, но вот-вот начнут телиться одна за другой! Мы доили втроем, но к нам в колхоз переехала еще одна женщина. Так что теперь нас четверо работает. На всех приходится две группы по 55 коров и две группы по 48 коров.

Дояркой работать трудно. Кроме дойки приходится и мешки тягать, и комбикорм раздавать. Тяжело. А еще много другой работы: моем трубы, коридор подметаем, навоз счищаем, клетки у телят белим и моем, кормим телят».

Сколько вы зарабатываете?

Илья: «Вначале, когда только пришел, вообще не понимал в этом деле ничего. Пришел водителем устраиваться, но водители не нужны были. Предложили эту работу – согласился, параллельно еще что-то ремонтировал. Сначала зарплата была совсем маленькая, мы особо ничего не делали, так – помогали в основном (где-то 180 рублей выходило), позже стала расти. А когда запустили роботов, в зависимости от надоев, становилась все выше и выше – и вот, получил 1700 рублей! Чем больше молока, тем больше получаем».

Жанна: «Зарплата теперь увеличилась. Получаем от 350 до 800 рублей. Все зависит от того, сколько надоим молока. Пока коровки не отелились, так зарплата не такая высокая будет, а с февраля уже начну получать нормально. Сейчас мы, по правде, зарплатам в колхозе рады. Председателю, слышала, на старые деньги 17 миллионов платят, но это, знаете, просто слухи людские. Утверждать не могу и не буду. Так говорят».

Ваша самая большая покупка и на что, вообще, уходит зарплата?

Илья: «Самая большая покупка – это машина Audi A4! 1700 рублей – просто отличная для Беларуси зарплата. 300 рублей в месяц выплачиваю кредит за автомобиль, что-то на жизнь уходит. Если кто-то просит одолжить денег – одалживаю. А так, в основном, откладываем, на будущее. В Минске иногда бываю, но по барам не хожу. У себя на Брестчине еще ходил, а так – что ходить, тем более, мы теперь с женой живем, всюду вместе. Ну… на аттракционы ездим иногда».

Жанна: «На этот год я ничего крупного не покупала. Надо маме на памятник собрать. Хочу себе морозилку купить, потому что холодильник хоть и с большой морозилкой, но мне этого мало. Почему не купила? Поверьте, у меня была такая задолженность – по воде, по свету… Все проблематично. Старшему сыну были нужны деньги. Перед Новым годом и свою, и мужеву зарплату отдала».

Как отдыхаете и бывали ли за границей?

Илья: «Сначала отсыпаюсь. Сплю где-то до обеда. Поскольку живем вместе с родственниками, по возможности, помогаю, но сам все хозяйство пока не веду. Вечером могу в магазин съездить. В выходные в Логойск можем заехать, в Силичи на коньках ездим кататься. Сейчас отпуск начнется – поеду к своим на Брестчину, там побуду.

Куда-то далеко не выезжаем, пока возможности нет. Дело не только в заработке. Жена тоже работает два через два. Графики не всегда совпадают, а хочется вместе побыть. На море вообще не хочется. Друзья много раз предлагали на озеро махнуть – просто с палатками».

Жанна: «В полноценном отпуске не была много лет. Когда вышла «по семейным обстоятельствам», никуда не ездила. Хватило того, что на меня повесили дохлых телят – пришлось за всех заплатить колхозу. У всех телят стоял один диагноз – истощение. И я ничем не могла доказать, что не виновата. На море ни разу не была, но, конечно, хотелось бы поехать. Зато в декабре я позволила съездить своей доченьке на новогоднюю елку в Минск. При тех зарплатах, что раньше получала, я бы ее не пустила. А теперь вот вышло. 32 рубля стоила поездка, плюс с собой 25 рублей дала. Лыжи купили ей еще, ботинки лыжные…

А со свободным временем все совсем плохо. Вот у сестры будет юбилей 20 апреля. Если дадут выходной, утром поедем – вечером вернемся, потому что ведь хозяйство ни на кого не оставишь».

Подводя итоги

Сегодня Беларусь принято считать одним из ведущих (и не только на постсоветском пространстве) производителем сельскохозяйственной продукции. Своим аграрным бизнесом государство любит покичиться как перед внутренними, так и зарубежными инвесторами.

Но вот парадокс. Отвечая на вопрос, не собирается ли 21-летний успешный специалист ООО «СНБ-Агро» Илья Янковец как-то совершенствовать свои умения и повышать уровень образования, оператор механизированной фермы отвечает: «Было бы желание, пошел бы дальше учиться, но нет».

Рассуждая на тему, не обидно ли, что ровесник сына получает, нажимая на кнопки, в несколько раз больше доярки, которая никогда не работала с роботом и трудится без выходных с 93-го года, а ферма до сих пор не автоматизирована, Жанна Рудак с сожалением улыбается: «А я бы уже, наверное, и не сумела переучиться. Привыкла. У нас тут лет 5 назад начали что-то строить. Возвели крышу, столбы поставили. Стройматериалы лежат – и вся эта стройка заморожена».