Милиция ищет женщину, получившую в обменнике лишние $ 500

Судя по видео, клиентка обменного пункта сознательно воспользовалась ошибкой кассира.

Центральное РУВД Минска разыскивает женщину, которая в одном из обменных пунктов ошибочно получила лишние $ 500. С соответствующим заявлением в милицию обратилась 23-летняя кассир обменного пункта одного из банков, сообщает сайт ГУВД Мингорисполкома.

Разыскиваемая женщина подозревается в мошенничестве. На видео с камеры наблюдения видно, что после получения денег она пересчитала деньги, заметила лишнюю сумму, но не сообщила об этом кассиру, положила деньги в сумку и ушла.

Приметы разыскиваемой: на вид 20-25 лет, рост 170-180 см, волосы светлые средней длины.

Была одета: черное болоньевое удлиненное пальто, белая байка с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки с белой подошвой, при себе женская коричневая сумка с черными ручками. Женщина была с детской прогулочной коляской серого цвета, в которой находился ребенок.

Тех, кто узнал изображенную на фото женщину, просят сообщить по телефонам: 8 (029) 761-42-70, 8 (044) 791-80-40.