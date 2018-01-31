Нацбанк снижает ставку рефинансирования в феврале

Готовится снижение ставки на 0,5% годовых.

С 14 февраля 2018 года ставка рефинансирования снижается с 11 до 10,5% годовых, ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности – с 12 до 11,75% годовых. Об этом собщается на сайте Нацбанка.

Данное решение принято регулятором с учетом сложившегося и прогнозного уровня инфляции, продолжающегося восстановительного роста экономики, а также благоприятных тенденций на внешних рынках, говорится в сообщении.

Дальнейшие решения по изменению процентных ставок будут зависеть от соответствия инфляции прогнозной траектории, развития ситуации в экономике и денежно-кредитной сфере, а также вероятности и величины реализации инфляционных рисков, сдерживающих достижение среднесрочной цели по инфляции.