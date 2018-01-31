Названа причина смерти убитой девочки в Слуцке

На теле двухлетней убитой девочки судмедэксперты насчитали более ста синяков разной давности.

На момент задержания мать детей и её мужчина были абсолютно трезвые. Судмедэкспертиза установила причины смерти малышки: отёк мозга, кровоизлияние в мозг, травматический шок.

Брат и сестра, которые на момент происшествия были дома с мамой и её сожителем, с сильными побоями находятся в больнице. 30 января мальчика перевезли на лечение в Минск.

Сегодня, 31 января, погибшую девочку похоронят на кладбище в Новодворцах. Бабушка с дедушкой сказали, что с остальными детьми всё в порядке и будут добиваться над ними опеки. Родные надеются на помощь местных властей, чтобы внуки остались с ними.

В 2014 году за ненадлежащий уход за детьми семью ставили на профилактический учёт. Мать исправилась и навела порядок в доме. Через месяц семью с учёта сняли. Больше в поле зрения милиции и органов опеки многодетная семья не попадала.

Сожитель матери был уже ранее судим за распространение порнографии и неуплату алиментов. Об этом «Кур'еру» сообщил источник, близкий к следствию.

Напомним, что в полночь с 29 на 30 января в доме по улице Ленина, 9 в Слуцке «скорая» приехала к двухлетней девочке со следами побоев. Медики оказывали помощь ребёнку, но спасти её не удалось. По подозрению в убийстве, совершённом с особой жестокостью, милиция задержала 26-летнюю мать детей и её сожителя. Сейчас они под арестом. Возбуждено уголовное дело.