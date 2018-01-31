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31.01.2018
Русская служба ВВС
Ресторан во Франции добровольно отказался от мишленовских звезд

Знаменитый ресторанный путеводитель согласился выполнить просьбу французского ресторана об изъятии его из рейтинга.

Мишель Бра и его сын Себастьян Бра представляют блюдо. 25 марта 2014. Фото AFP

Владелец ресторана Le Suquet Себастьян Бра шокировал кулинарный мир еще в сентябре, когда решил бросить топовый рейтинг, заявив, что не желает больше готовить пищу под колоссальным, как он выразился, давлением со стороны проверяющих инспекторов именитого путеводителя.

Ресторан Le Suquet расположен на юге Франции в городке Лайоль. Себастьяну Бра он перешел по наследству от отца более десяти лет назад. И вот уже целых 18 лет заведение обладает почетными тремя звездами «Мишлен».

«Мишлен», или «Красный путеводитель», — самый известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент. Гид выпускается уже более сотни лет, с 1900 года.

Впервые в своей истории гид разрешил ресторану добровольно выйти из рейтинга.

—Для нас сложно удерживать в путеводителе ресторан, который не хочет тут быть, — сказала пресс-секретарь «Мишлен» Клер Дональд Клюзель агентству Франс-пресс.

По ее словам, раньше ресторан покидал путеводитель, только если его шеф-повар уходил на пенсию или менялась концепция заведения.

Однако в этом случае «гастрономическая библия» решила сделать беспрецедентный шаг — после того, как 46-летний Бра заявил, что не в состоянии больше переносить мысль о том, что всего лишь одно какое-то неудачное блюдо способно загубить его репутацию.

Ресторан Себастьяна Бра - первый, добровольно решивший выйти из престижного профильного путеводителя «Мишлен». Фото AFP

— Вас проверяют два или три раза в год, и вы никогда не знаете, когда именно приходят с ревизией. Проверке может подвергнуться любое блюдо, — сказал Бра. — По сути это значит, что каждый день проверке может подвергнуться одно из 500 блюд, что выходят из нашей кухни.

Очередной рейтинг «Мишлен» будет опубликован в следующий понедельник, но ресторан Себастьяна Бра там уже не будет.

Престижный клуб или пыточная?

В элитном клубе «Мишлен» — 27 французских ресторанов. Максимальная оценка в рейтинге — три звезды.

Бросив рейтинг, Бра потеряет все свои звезды.

— Возможно, я буду менее знаменит, — говорит он, добавляя, что пришло время начать новую главу его ресторанной истории, подальше от изнурительно состязательного мира «Мишлен».

Ресторатор признался, что, как и все шеф-повара, он иногда задумывался о своем коллеге Бернаре Люазу, который в 2003 году покончил жизнь самоубийством. Его смерть связывали со слухами о том, что его хотели лишить третьей звезды «Мишлен».

В 2005 году покойный ныне Ален Сендеренс закрыл свой терхзвездочный ресторан Art Nouveau Paris, заявив, что с него довольно этих мук перфекционизма. Как он сказал тогда, он хотел бы спокойно заниматься прекрасной кулинарией, безо всяких плясок с бубном и ужимок.

Тремя годами позже Оливье Роллингер закрыл свой шикарный ресторан в Бретани, сказав, что хочет более спокойной жизни.

Наконец, датский шеф-повар рене Редцепи в прошлом году утратил две звезды, завоеванные его рестораном Noma. Он закрыл заведение, чтобы перевести его в другую часть Копенгагена со словами: «Бывает нужно разрушить один замок, для того чтобы воздвигнуть новый».

 
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