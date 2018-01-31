Курейчик: «Не сомневаюсь, что вслед за Хартией аналогичный произвол будет применен в отношении других СМИ»

Известный драматург и сценарист возмутился тем, что charter97.org заблокировали без суда.

Андрей Курейчик удивился злорадствующим комментариям, которые касаются блокировки Хартии.

— Для меня абсолютно неважно, нравится или не нравится контент Хартии, её методы работы, взгляд на мир и белорусскую политику. Мне кажется абсолютно возмутительным сам факт внесудебной блокировки крупного независимого СМИ, — написал драматург в Фейсбуке. — Для меня свободный доступ к информации не только важнейший показатель цивилизованности общества в 21 веке, но и мое конституционное право. Это право прямо записано в Основном законе страны.

И если журналист или команда журналистов совершили преступление, опубликовав что-то нарушающее закон, должен быть открытый состязательный и справедливый суд и приговор (правда, не встречал в Беларуси людей, которые верят, что он тут существует по политическим делам). Должно быть право на его обжалование, если необходимо, и вступление приговора в законную силу. И лишь потом исполнение решения суда.

Должны быть представлены доказательства нарушений закона и дана возможность их опровергнуть стороной защиты. Если этого нет, если доступ (и конституционное право гражданина) ограничивают по единоличному решению чиновника – это дикость, это давление на прессу, и это нарушение конституционных прав граждан. Это реальное ухудшение жизни всех нас. Ухудшение положения думающей части общества. Потому что вслед за Хартией, нет никаких сомнений, аналогичный произвол будет применен в отношении других СМИ. А само наличие такой «дубины» только усилит и так огромную и временами позорную самоцензуру крупных белорусских порталов и СМИ.

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