Шумченко: «Такого еще в нашей истории не было, чтобы за сутки власти отреагировали на сигнал предпринимателей»

Вице-премьер Василий Матюшевский поручил трем министрам рассмотреть обращение предпринимателей спустя сутки после получения письма от «Перспективы».

Фото perspektyva.org

Правительство оперативно отреагировало на обращение РОО «Перспектива», в котором говорилось о недополучении бюджетом порядка $ 100 млн и закрытии более чем 26 тысяч ИП и их рабочих мест.

В письме правительству, датированном 24 января, лидер «Перспективы» Анатолий Шумченко требовал провести встречу, чтобы разработать план по спасению индивидуальных предпринимателей в розничном торговом секторе.

Уже на следующий день вице-премьер Василий Матюшевский поручил министрам торговли, экономики и по налогам и сборам о детально рассмотреть проблему, описанную в письме, сообщается на сайте «Перспективы».

— Такого еще в нашей истории не было, чтобы за сутки власти отреагировали на сигнал предпринимателей, — отметил лидер предпринимательской организации Анатолий Шумченко.

«Это говорит о том, что «Перспектива» обратила серьезное внимание на проблемы в секторе индивидуального предпринимательства в сфере розничной торговли. Может, наконец, власти одумаются и изменят свою политику в отношении ИП. В любом случае, первый звоночек услышан, посмотрим, какие выводы будут сделаны из всего, о чем писала организация», —говорится в сообщении объединения предпринимателей.