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31.01.2018
Владимир Козловский, Русская служба ВВС
МH17: родственники жертв выиграли иск к Стрелкову на $ 400 млн

Родственники пассажиров сбитого на востоке Украины летом 2014 года малайзийского «Боинга» выиграли в американском суде иск против Игоря Стрелкова (Гиркина), который в то время командовал силами сепаратистов из так называемой Донецкой народной республики.

Суд присудил родственникам многомиллионные компенсации, однако получить их истцы не надеются.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет Boeing 777 был сбит ракетной установкой «Бук», привезенной с территории России. Фрагменты сбитого «Боинга». Фото GETTY IMAGES

В общей сложности истцам присудили компенсацию в размере 400 млн долларов.

Иск был подан родственниками 18 из 298 погибших пассажиров рейса MH17 через год после трагедии на основании «Закона о защите жертв пыток», относившего его в американскую юрисдикцию. Кроме того, истица Ясмин Калер, подавшая иск от имени погибших Шаки Пандувинаты и Мигеля Пандувинаты, является гражданкой США.

Дело слушалось в федеральном суде Северного округа Иллинойса в Чикаго, где один из погибших Камерон Дальзиэль купил билет на рейс Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. Райни, вдова Дэльзиэля, также была в числе истцов.

Изначально иск почти на миллиард долларов был подан и против Гиркина, и против самой авиакомпании. Как говорилось в исковом заявлении, Malaysia Airlines сознательно осуществляла полеты в воздушном пространстве над юго-востоком Украины, который был признан зоной военного конфликта.

После получения рекомендаций Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) об опасности полетов власти США запретили всем американским авиакомпаниям летать над Донбассом. Многие авиакомпании мира приняли аналогичное решение.

Лайнер был сбит над Донецкой областью Украины. Фото EPA

«Ни тепло, ни холодно»

В начале февраля 2016 года истцы добровольно отказались от претензий к авиакомпании. Дело против Гиркина слушалось в его отсутствие. Попытки направить судебные документы на московский адрес ответчика успехом не увенчались — дверь никто не открыл и в домофон не отозвался.

Как отмечалось в исковом заявлении, Гиркин является объектом санкций США, Евросоюза, Канады, Швейцарии и Новой Зеландии. «Рейс MH17 выполнял полет в воздушном пространстве над районом, в котором ярмия мятежников вела боевые действия, - говорилось в иске, - и армия мятежников под командованием Гиркина сбила самолет».

Как утверждали истцы, которых представлял местный адвокат Фллойд Уайснер, Гиркин отдал приказ сбить самолет привезенной из России ракетной установкой «Бук». При этом действовал он, по словам истцов, совместно с неназванными российскими чиновниками.

После падения лайнера Гиркин, по словам истцов, приказал собрать все личные вещи и ценности пассажиров и отвезти их в штаб сепаратистов.

По данным международной следственной группы, «Боинг» был сбит из пусковой установки «Бук», которая была доставлена на Украину из России.

Российские власти и вооруженные сторонники самопровозглашенных республик на востоке Украины последовательно отрицали причастность к крушению самолета, обвиняя в случившемся власти Украины.

Сам Гиркин, комментируя решение суда телеканалу «Дождь», заявил, что ему от него «ни тепло, ни холодно».

— Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый «Боинг», мне не жалко будет помочь людям, — сказал он.

Игорь Стрелков занимал пост «министра обороны» самопровозглашенной Донецкой народной республики, однако вскоре после крушения «Боинга» вернулся в Россию. Фото AFP

Добиться справедливости

Адвокат Уайснер сообщил журналистам, что представлял истцов на общественных началах.

— Родным это ничего стоить не будет, — говорил он после возбуждения иска. — Мы делаем это, чтобы оказать услугу: они хотят услышать ответы на свои вопросы и не хотят, чтобы о них забыли.

Первоначально истцы просили в общей сложности 900 млн долларов. Вынося решение в их пользу, чикагская судья Джоэн Лифкоу постановила взыскать с Гиркина по 20 млн долларов в пользу каждого из 25 истцов.

Востребовать эти деньги будет невозможно, даже если Гиркина арестуют в третьей стране, как Виктора Бута в Таиланде или Романа Селезнева на Мальдивах. Но адвокат истцов говорит, что это не так важно.

— Это никогда не делалось ради денег, - заявил он голландской телепрограмме Zembla, прославившийся в прошлом году среди трамповедов своим документальным фильмом «Странные друзья Дональда Трампа». — Такая сумма имела задачу лишь произвести впечатление, вывести иск на мировую арену. Ведь это самое важное. Целью никогда не было просто получить с Гиркина какие-то деньги, идея была в том, чтобы добиться для родных справедливости. Пролить свет на жуткую трагедию, которую они пережили.

— Мы исходим из того, что будет невозможно что-то получить, — сказала Силена Фредерикс, мать погибшего голландца Брайса Фредерикса. — Лысого цыпленка не ощиплешь. Это больше символический шаг. Пока им все по-прежнему сходит с рук. Если мы придумаем, как сделать жизнь тех, кто в этом замешан, менее приятной, мы не упустим такой возможности.

 
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