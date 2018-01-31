Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

31 января ожидается облачно с прояснениями. Днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, днем с переходом на южный умеренный. Температура воздуха во второй половине дня повысится до 0..-5°С, по юго-западу +1..+2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

1 февраля на большей части территории страны ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, утром и днем с дождем. Ночью в отдельных районах слабая метель. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, по востоку -6..-9°С; максимальная днем от -1°С по северу до +6°С по югу страны.

2 февраля ночью на большей части территории, днем в отдельных районах, преимущественно по юго-востоку страны, пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по северо-западу до +2°С по юго-востоку, максимальная днем -1..+4°С.