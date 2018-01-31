Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина

«Радиорубка» между историком Николаем Сванидзе и публицистом Максимом Шевченко перешла в рукопашную.

В эфире «Комсомольской правды» два члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека поспорили о роли Иосифа Сталина во второй мировой войне.

– Он [Сталин] довел страну до войны с Гитлером в катастрофическом состоянии. К концу 41-го года у нас в плену было 3,8 миллиона человек. Это благодаря Сталину, – заявил Сванидзе.

– Но в отличие от Франции Советский Союз на коленях не стоял, извиняюсь, подмахивая немцам. Советский Союз сражался. А Николай Карлович плюет сегодня на могилы погибших под Москвой, – ответил Шевченко.

– Врешь! Врешь ты, мерзавец!

Что было дальше, можно увидеть.

Сванидзе объяснил «Пятому каналу», что своим поступком не гордится, однако слова Шевченко расценил как личное оскорбление и не ответить на них не смог, не сдержался. Журналист пояснил, что после инцидента никто никому извинений не приносил.

– Он [Сванидзе] пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол. Не умеешь драться, не берись. Я не дрался, я, честно говоря, не кулаком бил. Я понимал, что имею дело с интеллигентным человеком. Я просто дал пощечину, у меня рука тяжелее, чем у него, наверное, – сказал Шевченко 360tv.ru.

В общем, если в очередном российском шоу кто-то в качестве последнего аргумента использует пистолет, удивления это уже не вызовет.