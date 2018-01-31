Карбалевич: США пытаются вытянуть Беларусь из геополитического поля России

«Кремлевский список»: чем аукнется Лукашенко дружба с российскими олигархами?

Политолог Валерий Карбалевич отмечает, что опубликование Минфином США «кремлевского списка» еще не значит, что реальные санкции будут обязательно введены. Но дамоклов меч над российскими олигархами завис, и западные компании теперь десять раз подумают, прежде чем иметь с ними дело. Косвенное влияние на Беларусь со временем будет оказано: некоторые фигуранты списка ведут здесь бизнес.

В день, когда Минфин США опубликовал «кремлевский список», стало известно, что с 1 февраля, впервые за 10 лет, белорусы смогут получать в Минске американские визы всех категорий. Карбалевич считает это совпадение символичным.

– В определенной мере, я думаю, это сознательный курс США на то, чтобы нормализовать отношения с главным союзником России в тот момент, когда отношения США с самой Россией очень плохие. Возможно, происходит попытка вытянуть Беларусь из геополитического поля России. И показательно, что Беларусь не присоединяется к России в момент обострения ее отношений с американцами, – отмечает политолог.

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