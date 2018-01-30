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Комментарии
30.01.2018
«Жалко Беларусь, когда такие люди входят в руководство правительства»

Ярослав Романчук высказался  в Фейсбуке, почему кадры, как вице-премьер Василий Жарко, угрожают национальным интересам Беларуси.

«Заместитель премьер-министра Василий Жарко — яркий представителей белорусской VIP-номенклатуры. Врач, который сделал карьеру в сфере здравоохранения. Более 10 лет был министров здравоохранения. Реформы системы здравоохранения мы не дождались, зато Минздрав превратился по факту в маркетинговое агентство по продаже лекарств и фармацевтических препаратов избранных белорусских производителей. Минздрав под Жарко усилил монополистические практики, резко сократил свободу выбора лекарств, усилил дискриминацию частных медицинских учреждений. Цены на лекарства и фармпрепараты в Беларуси такие, что лекарства и медтовары стало дешевле покупать в Польше, Германии или США. Зато в аптеках и больницах часто можно слышать вопрос: «Вам белорусские лекарства или те, что лечат?»

Минздрав под Жарко стал классическим примером конфликта интересов. В нём главную скрипку играют коммерческие интересы производителей фармпродукции и избранные импортёры лекарств и сырья для производства белорусских. Думать об их интересах для руководства Минздрава выгоднее, чем предоставлять свободу выбора потребителям медицинских товаров и услуг через страховую медицину.

«Жарко стал вице-премьером не за достижения в здравоохранении, а, очевидно, за услуги перед медицинским и фармацевтическим лобби»

В декабре 2016 г. Василий Иванович Жарко стал вице-премьером, куратором социальной политики. Это как раз пример того, как проводится кадровая работа в Вертикали власти. Александр Лукашенко неоднократно говорил, что повышение по служебной лестнице, получение более высоких и ответственных постов происходит только на основе результатов деятельности, достижений на предыдущих постах. Говорит одно – делает другое. Поэтому Василий Жарко стал вице-премьером. Не за достижения в сфере создания качественного, конкурентоспособного, эффективного здравоохранения, а, очевидно, за услуги перед медицинским и фармацевтическим лобби. При ежегодном объёме рынка лекарственных препаратов, медицинских услуг и медицинских товаров в $ 2 – 2,5 млрд. фарм-бароны (только лекарства и фармпрепараты - $ 700 млн.) имеют своего человека в руководстве правительства.

Василий Жарко на посту вице-премьера курирует социальную политику. В его бытность на этом посту случились массовые протесты против скандального Декрета № 3. Василий Жарко ничего не сделал для того, чтобы создать диалоговую площадку для достижения консенсуса разных социальных групп по данному документу и по развитию рынка труда. Он продолжает оставаться в состоянии постсоветской деградации. Рабочая сила сокращается. Население стареет. Пособие по безработице – плевок в $ 12 в месяц. За 2016-2017 гг. было уволено почти на 150 тысяч людей больше, чем принято на работу.

Василий Жарко на посту вице-премьер министра курировал скандально известный приказ увеличить зарплату до $ 500 или BYN 1000. Жали, жали – не дожали. Зато нарушили фундаментальный закон финансового здоровья: нельзя проедать больше, чем зарабатываешь: рост реальной зарплаты значительно опережал рост производительности труда.

Василий Жарко на посту вице-премьера курировал образование. Он посчитал, что данному критически важному для формирования человеческого капитала сектору экономику лучше всего подойдёт руководство коммуниста-идеолога. И пошло – поехало. Раздрай и шатания по вопросу, когда в школе начинать занятия быть или не быть школьной форме и кто её должен производить, бардак с учебниками, противостояние против создания полноценного национального образования на белорусском языке, превращение университетов в идеологопропагандистские подразделения Вертикали власти – всё это под кураторством Василия Жарко.

«Это предложение восстановления формы крепостного права в отдельном взятом секторе экономики»

И вот новое «конструктивное» предложение от вице-премьера Василия Жарко: «Уже сейчас нужно начинать работу с заказчиками кадров. В этом году распределение должно быть 100% — никаких свободных дипломов ввиду отсутствия мест для трудоустройств быть не может. Каждый руководитель персонально отвечает за эту работу». Это предложение восстановления формы крепостного права в отдельном взятом секторе экономики. 70 – 75% студентов платят за высшее образование из своих карманов. Они покупают услуги преимущественно у государственных вузов. Они покупают услуги, которые в нашей стране гораздо дороже, чем во многих странах Европы. Во многих странах высшее образование вообще бесплатно.

Обязывать выпускников вузов, которые учились за свой счет, ехать по распределению – это вопиющее, скандальное нарушение прав собственности и прав человека. Вот аналогии. Вы покупаете телевизор, а вам говорят: да, вы его купите, но в течение двух лет будете смотреть только БТ/ОНТ. В противном случае мы у вас телевизор конфискуем. Вы покупаете автомобиль, а вам ставят условие: продадим, но только по решению исполкома вы бесплатно будете оказывать транспортные услуги государству не менее пяти дней в месяц.

Реакция белорусских старшеклассников и их родителей легко предсказуема – мы едем учиться за рубеж. Значит, вся система подготовки будет переориентирована преимущественно на европейские вузы. Как показывает практика, львиная доля выпускников зарубежных вузов остаётся работать за пределами Беларуси. Значит, предложение Василия Жарко – это мощный удар по системе демографической безопасности Беларуси. Это нанесение ущерба в особо крупных размерах для человеческого капитала нашей страны, для наших нематериальных активов. Наконец, 100-процентное распределение – это нанесение белорусским университетам, в том числе государственным, значительного материального ущерба. Десятки тысяч белорусских молодых людей выберут зарубежные вузы – и не будут платить деньги в казну белорусских образовательных учреждений. Значит, многим университетам грозит закрытие и массовое увольнение преподавателей.

Вот такой у нас вице-премьер Василий Иванович Жарко. Жалко Беларусь, когда такие люди входят в руководство правительства. Такие кадры — прямая и явная угроза национальным интересам Республики Беларусь. Очевидно, у многих людей в структурах власти иное мнение, раз этот VIP-чиновник строил или уже достроил шикарный дом в Минске.  

Оценочно рыночная стоимость такого дома $ 700 тыс. — $ 1 млн. Обычному министру, чтобы купить такой дом в таком месте столицы, нужно работать 75 лет. Василий Жарко умудрился свою личную сказку сделать былью гораздо быстрее. Вот что значит умело управлять медициной и социальной. Интересно было бы узнать мнение правдорубов из соответствующих органов власти».

 
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