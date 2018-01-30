Как выглядят с высоты дома чиновников и бизнесменов в Веснинке

Особенно впечатляет особняк Анатолия Ярмоленко.

В ноябре 1974 года деревню Веснинка включили в городскую черту Минска. Впрочем, городской статус на жизнь местных повлиял не сразу — на больших участках, по 25−30 соток, люди продолжали вести хозяйство.

Изменения пришли в Веснинку лет десять назад, когда между деревенскими домами и водохранилищем, где минчане летом загорали, стали нарезать участки под элитные коттеджи для чиновников.

Так вдоль набережной водохранилища построились бизнесмен Александр Шакутин, теннисистка Виктория Азаренко, тренер и бизнесмен Сергей Тетерин, экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова. На улице ближе к проспекту Победителей появились дома сенатора Марианны Щеткиной и заслуженного артиста Анатолия Ярмоленко. Особняк последнего особенно впечатляет.