.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Сотрудник ГАИ летать не умеет»
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
В Беларуси с 1 февраля увеличится бюджет прожиточного минимума
Взломан сайт профсоюза РЭП
Фото дня. Голливудская улыбка Петросяна на встрече Путина с доверенными лицами
Белорусские склады «завалило» сахаром и женским бельем
Путин пошутил об отсутствии его имени в «кремлевском списке»: «Обидно, слушай»
Саудовских принцев освободили из пятизвездочной «тюрьмы»
Белорусы будут получать в Минске американские визы всех категорий
Носкевич полетел в командировку в ФБР
Ночью полнолуние будет зрелищным: голубая Луна в багровых тонах
Шендерович: «Нельзя брать напрокат судьбу правозащитника – это не бриллианты для вечеринки»
Какой путь проходят беженцы, чтобы жить в Беларуси
Минфин США представил «кремлевский доклад», где перечислены 210 человек из окружения Путина
Задержан подозреваемый в поджоге авто витебского видеблогера
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему авторы декрета о «тунеядцах» ничего не поняли
«В ближайшие два года более 100 тысяч белорусов останутся без работы»
Игрок сборной России: «Пришлось расступиться, чтобы Лукашенко смог прицельно бросить»
«Тунеядцев» 1.0 больше нет, на их место приходит новая версия»
Как в Беларусь не пустили IKEA и что из этого вышло
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Папиццот» – бессмысленное обещание». Как менялась зарплата белорусов последние 25 лет
Почему мы обречены на новые коррупционные скандалы в ЖКХ
Ганапольский: «Я увидел маленькую страну без занавесок. Это, конечно, не мы»
Он изменил вашу квартиру. Умер основатель IKEA
Белорусы о контроле за лекарствами: «Нужно бежать в аптеку, не к добру»
Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре
Класковский: «Пусть в других редакциях смекают, что надо лучше фильтровать базар»
Прокопеня рассказал, почему блокировка сайтов невыгодна государству
«В следующий раз на краю окажется более умеренное СМИ»
Дзякуй, Міхал!
Все ж спят и видят, как насолить министру-коммунисту
«В чем подвох?» Сбор с тунеядцев отменен. Лукашенко подписал декрет №1
Почему корпоратив Лукашенко за счет российского олигарха далеко не «дутая сенсация»
«Не одним Лазуткиным обошелся Карпенко, когда перетянул в министерство открытых и латентных коммунистов»
Сериал «Лукашенко против тунеядцев»: чем закончится второй сезон
«У них очень злые лица». Иностранные болельщики узнали, что такое ОМОН и БРСМ
4 идеи для Кочановой, которая хочет сделать Беларусь идеальной страной
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как студентка-медик из Витебска покоряет соцсети горячими фото
На лаўцы (дзесяць гадоў жыцьця ў фота)
Как выглядит пупсик Владимир
Ученые воссоздали лицо девушки, жившей 9 тысяч лет назад. Милым его не назовешь
Церковный креатив под Радошковичами
Парад купальников на Крещение
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
30.01.2018
Маша Колесникова, Еврорадио
«Сотрудник ГАИ летать не умеет»

Так в пресс-службе ГАИ объяснили, почему не смогли быстро ликвидировать затор на Пушкинской.

Фото ctv.by

Вечер 29 января часть Минска стоит в пробке: на пересечении улицы Притыцкого и проспекта Пушкина сломался светофор. Пробка растягивается на километры, а местные видеоблогеры снимают её с балконов близлежащих домов. Один из самых частых вопросов блогеров: «Где ГАИ?». По их словам, регулировщик появляется на месте происшествия только через два часа.

В пресс-службе ГАИ Мингорисполкома говорят, что это ложь. По словам начальника отдела агитации и пропаганды Сергея Зараника, на Пушкинскую были направлены два экипажа, но добраться туда из-за затора было проблематично:

— Сотрудник ГАИ летать не умеет. Если имеется заторовая ситуация — как ему туда попасть? Различными попытками — где-то через дворовые территории, через проезды — сотрудники ГАИ добрались до данного перекрёстка и выполняли ручное регулирование. Но поймите, что невозможно при таком количестве транспорта нормализовать движение за две минуты, как многие этого хотят... У сотрудников ГАИ нет вертолёта для того, чтобы оперативно быстро опуститься на место происшествия.

Еврорадио: А пешком?

Сергей Зараник: А вы видели, какая пробка была? Образно говоря, человеку нужно 10 километров пешком идти?

В пресс-службе считают, что пробки могло не быть, если бы водители уважали друг друга и обращали внимание на знаки приоритета.

Тем временем в первой половине дня 30 января знаменитый светофор снова не работает: диспетчерская слубжа спецпредприятия, которое обслуживает светофоры, устраняет неисправности кабеля, который вышел из строя, что стало причиной пробки. На вопрос Еврорадио, почему ремонтные работы нельзя провести ночью, когда город пустой, в службе отвечают честно:

— Обычно ночью люди спят. У нас тоже живые люди, а не роботы работают. Наш рабочий день — до 17 часов.

Так и живём: сотрудники ГАИ не летают, а «светофорщики» — не роботы!

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:21)
Главное
В Слуцке жестоко убита двухлетняя девочка
«Это открывает ящик Пандоры». Почему «кремлевский список» угрожает Беларуси
«Мы почему-то считаем, что со сменой фамилии президента всё поменяется. Но не так всё просто»
Telegram-реакция: «Парни, мы знаем, где ваше бабло. И забрать его — как два пальца»
Фото дня. Голливудская улыбка Петросяна на встрече Путина с доверенными лицами
Фотожабы: «Пиши — 30 тысяч новых рабочих мест. Нет, пиши 50 тысяч»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY