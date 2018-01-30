В Беларуси с 1 февраля увеличится бюджет прожиточного минимума

В Беларуси с 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится на 1,51 рубля и составит 199,32 рубля.
Информация о повышении размещена на сайтах Могилевского и Гомельского облисполкомов. Вслед за БПМ вырастут и единовременные пособия при рождении детей.
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 1 993,2 рубля (сейчас — 1 978,1 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 790,48 рубля (сейчас — 2 769,34 рубля), пишет FINANCE.TUT.BY.
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Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 ноября
|вид пособия
|размер пособия
|сумма, рублей
|пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно)
|50% БПМ
|99,66
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на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:
на детей, кроме ребенка-инвалида
|50% БПМ
|99,66
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на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:
на ребенка-инвалида
|70% БПМ
|139,52
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по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)
с I и II степенью утраты
с III и IV степенью утраты
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100% БПМ
100% БПМ
120% БПМ
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199,32
199,32
239,18
|на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное)
|70% БПМ
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139,52
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 199,32 рубля (сейчас — 197,81 рубля).