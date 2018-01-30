В Беларуси с 1 февраля увеличится бюджет прожиточного минимума

В Беларуси с 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится на 1,51 рубля и составит 199,32 рубля.

Информация о повышении размещена на сайтах Могилевского и Гомельского облисполкомов. Вслед за БПМ вырастут и единовременные пособия при рождении детей.

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 1 993,2 рубля (сейчас — 1 978,1 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 790,48 рубля (сейчас — 2 769,34 рубля), пишет FINANCE.TUT.BY.

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 ноября вид пособия размер пособия сумма, рублей пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 99,66 на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на детей, кроме ребенка-инвалида 50% БПМ 99,66 на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: на ребенка-инвалида 70% БПМ 139,52 по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное) с I и II степенью утраты

здоровья

с III и IV степенью утраты

здоровья до исполнения

ребенку возраста 3 лет с III и IV степенью утраты

здоровья после исполнения

ребенку возраста 3 лет 100% БПМ 100% БПМ 120% БПМ 199,32 199,32 239,18 на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 139,52

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 199,32 рубля (сейчас — 197,81 рубля).