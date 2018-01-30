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Общество
30.01.2018
В Беларуси с 1 февраля увеличится бюджет прожиточного минимума

В Беларуси с 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится на 1,51 рубля и составит 199,32 рубля.

Информация о повышении размещена на сайтах Могилевского и Гомельского облисполкомов. Вслед за БПМ вырастут и единовременные пособия при рождении детей.

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 1 993,2 рубля (сейчас — 1 978,1 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 790,48 рубля (сейчас — 2 769,34 рубля), пишет FINANCE.TUT.BY.

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 ноября
вид пособия размер пособия сумма, рублей
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 99,66

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на детей, кроме ребенка-инвалида

 50% БПМ 99,66

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на ребенка-инвалида

 70% БПМ 139,52

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)

с I и II степенью утраты
здоровья
с III и IV степенью утраты
здоровья до исполнения
ребенку возраста 3 лет

с III и IV степенью утраты
здоровья после исполнения
ребенку возраста 3 лет

 

100% БПМ

100% БПМ

 

120% БПМ

 

199,32

 

199,32

 

 

239,18
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ

139,52

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 199,32 рубля (сейчас — 197,81 рубля).

 
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