В Слуцке жестоко убита двухлетняя девочка

По подозрению в убийстве задержаны 26-летние мать девочки и ее сожитель.

Информация о смерти ребенка с признаками криминального характера поступила в правоохранительные органы от медицинских работников, которые прибыли по вызову. Об этом сообщила официальный представитель Управления Следственного комитета Минской области Татьяна Белоног.

29 января в одном из домов в Слуцке медицинской бригадой была обнаружена девочка в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла.

В семье, кроме погибшей, воспитывались еще четверо детей.

В настоящее время детям оказывается медицинская и психологическая помощь.

Соседка: «Если бы я знала, что там пьют, я бы позвонила вовремя»

Барак, где жила 26-летняя мать погибшей двухлетней девочки со своим сожителем и остальными детьми

В интервью kurjer.info соседка, которая жила с этой семьей в одноэтажном бараке, рассказала, что практически ничего не знает об этих людях. Пара с детьми сняла квартиру месяц назад.

Марина Трухан вспоминает, что дети в соседней квартире то плакали, то смеялись.

— 28 января вечером плакал ребёнок, женщина орала на него: «Марина, заткнись!» Я даже не представляла, что там жили пятеро детей, это мне милиция рассказала, — говорит Марина Трухан.

По словам соседки, милицию к ним раньше не вызывали, детей никто не видел.

— Собака выла иногда. Скандалов как таковых я не слышала. Но мой муж говорит, что скандалили они, — рассказала Марина Трухан. — Сегодня утром к нам приходили пять человек из отдела опеки и спрашивали, может мы что-то слышали. Если бы я знала, что там пьют, я бы позвонила вовремя.

Сейчас квартира заперта, но, похоже, там сидит собака, принадлежавшая родителям девочки.

— У них была овчарка, очень худая. Собака утром была привязана во дворе к столбу. После убийства я волонтёрам звонила, просила забрать пса, покормила её. А милиция закрыла собаку в квартире.

«Били всех пятерых — и старших, и младших»

МЛЫН.BY также поговорил с людьми, живущими по соседству с домом, где произошла трагедия. По мнению соседей, убийство в этой многодетной семье произошло не по случайности, а стало закономерным итогом жестоких методов воспитания родителей и их образа жизни.

— Семья многодетная, пять деток. Назвать ее благополучной язык не поворачивается: ругань и крики у них не стихали, — рассказывает жительница одного из домов по улице Поселковой в Слуцке. — Мы живем в частном секторе, так что сказать, что там, в большом доме за забором, происходило, сложно. Это не квартира, где слышно, что делают за стенкой соседи. Но многие видели и знали, как мать с сожителем «воспитывают» детей. Били всех пятерых — и старших, и младших. Мы пытались как-то вмешаться, даже угрожали матери, что вызовем милицию, если она не успокоится, но та только огрызалась: мол, мои дети, как считаю нужным, так и воспитываю. Наверное, надо было нам тогда проявить больше настойчивости, обратиться в соцорганы, может и не случилось бы тогда такой беды.