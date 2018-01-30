Взломан сайт профсоюза РЭП

«Если на нем сейчас появятся призывы к свержению конституционного строя или детское порно – мы не имеем к этому никакого отношения».

Об этом написал в Фейсбуке активист РЭП Андрей Стрижак.

Он не исключает, что этот взлом – часть кампании, которая направлена на уничтожение организации, и напоминает, что более 150 членов профсоюза вызваны следователями по всей стране.

Ранее на странице независимого профсоюза РЭП в Фейсбуке появилась публикация:

«Мы утеряли контроль над сайтом Незалежны прафсаюз РЭП www.praca.by. Злоумышленники взломали админку и сменили все пароли доступа. Мы работаем над восстановлением доступа к нашему сайту; и пока эти работы не увенчались успехом, заявляем:

- если до восстановления контроля на сайте появится любая противоправная информация, мы не несем за это никакой ответственности;

- профсоюз РЭП последовательно отстаивает принцип легальных и разрешенных законом действий;

- мы допускаем, что взлом - часть атаки на профсоюз, которая началась 2 августа с обысков и уголовного дела и переросла в массовые допросы членов профсоюза;

- преследование профсоюза РЭП является нарушением базовых прав и свобод человека».

Как сообщил «Салідарнасці» Андрей Стрижак, сейчас ведутся работы по восстановлению доступа к сайту профсоюза РЭП.